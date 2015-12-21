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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:44

  Прораб написав:Alfa_Bank
Уточніть будь ласка, якщо сьогодні відкрити депозит "мобільний" на 14 днів, в який день будуть доступні кошти після його закінчення 24 або 25.02?

У цьому випадку кошти будуть доступні вже 24.02.22
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:46

  moveton написав:
  Прораб написав:Уточніть будь ласка, якщо сьогодні відкрити депозит "мобільний" на 14 днів, в який день будуть доступні кошти після його закінчення 24 або 25.02?

Если успеть до сегодняшнего вечера, то в первые минуты 24го числа. Если поздно вечером открывать - то уже 25го (и само депо появится только 11го). В любом случае проценты будут за 13 дней.

Дякую.
Важливо, щоб якщо відкрити до 15.00 сьогодні, то щоб потім можна було забрати кошти 24.02. :roll:
УПД.
ОК, Дякую всім. Зрозуміло.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:12

  Amethyst написав:
  IMPRINTER написав:ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ...

тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком.
Уже проходили это. Причем Алка не всегда правильно определяет принадлежность допок на чужое имя. Их нуна тоже пристрелить руцями (

Все карты старого тарифа нуна аннулировать и тогда он в очередную РД перейдет на новый тариф.




мне нуужно чтоб наоборот тариф НЕ сменился !

еще раз ... у меня счет в тарифе Коннект с картой условно до 04/23 и 05/24

как к одному чсчет может быть карты в разных тарифах? тариф идет по договору а не по дизайну карты.

в апреле 2023 г. карта со сроком 04/23 перевыпустится как коннект или как ред?
если как Коннект то это потянет за сорбой и ту что с 05/24?
а если тариф идет по бОльшей карте, то тогда она перевыпустится в коннекст со сроком до 04/26 ... а потом когда дойжет до кончины карты с 05/24 она же уже будет не старшей а сладшей карте?

вы можетье написать что сделать чтоб действие коннекта продлить максимально надолго?

Alfa_Bank

вы можете четко и однозначнео ответить на вопрос, о нюансах смены тарифа если к счету открыто несколько карт с разынми сроками? так чтоб после ответа не осталось вопросов, а не чтоб появились новые.

Какие действия нужно осуществить сейчас в феврале пока перевыпуски коннектов еще перевыпускаются в коннект. И почему такой важной информации (что конект с 1 марта убивают) нет на сайте, а я ее узгнаю как инсайдерскую?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:21

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...

если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ...
Раньше смена тарифа происходила при перевыпуске основной карты (допки здесь не участвовали). Если ничего не поменялось и хочется сохранить старый тариф, то перевыпущенную карту необходимо активировать и старую аннулировать до ближайшего РД (до 1 марта).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:23

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...

если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ...
Раньше смена тарифа происходила при перевыпуске основной карты (допки здесь не участвовали). Если ничего не поменялось и хочется сохранить старый тариф, то перевыпущенную карту необходимо активировать и старую аннулировать до ближайшего РД (до 1 марта).


есть понятие - основная (жирная) и допка (тощая)

есть понятие - две основные (обе отображаются жирными)
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 15:28

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.
MASolomko
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