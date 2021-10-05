Додано: Чет 10 лют, 2022 15:12

Amethyst написав: IMPRINTER написав: ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ... ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ...

тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком.

Уже проходили это. Причем Алка не всегда правильно определяет принадлежность допок на чужое имя. Их нуна тоже пристрелить руцями (



Все карты старого тарифа нуна аннулировать и тогда он в очередную РД перейдет на новый тариф. тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком.Уже проходили это. Причем Алка не всегда правильно определяет принадлежность допок на чужое имя. Их нуна тоже пристрелить руцями (Все карты старого тарифа нуна аннулировать и тогда он в очередную РД перейдет на новый тариф.

мне нуужно чтоб наоборот тариф НЕ сменился !еще раз ... у меня счет в тарифе Коннект с картой условно до 04/23 и 05/24как к одному чсчет может быть карты в разных тарифах? тариф идет по договору а не по дизайну карты.в апреле 2023 г. карта со сроком 04/23 перевыпустится как коннект или как ред?если как Коннект то это потянет за сорбой и ту что с 05/24?а если тариф идет по бОльшей карте, то тогда она перевыпустится в коннекст со сроком до 04/26 ... а потом когда дойжет до кончины карты с 05/24 она же уже будет не старшей а сладшей карте?вы можетье написать что сделать чтоб действие коннекта продлить максимально надолго?вы можете четко и однозначнео ответить на вопрос, о нюансах смены тарифа если к счету открыто несколько карт с разынми сроками? так чтоб после ответа не осталось вопросов, а не чтоб появились новые.Какие действия нужно осуществить сейчас в феврале пока перевыпуски коннектов еще перевыпускаются в коннект. И почему такой важной информации (что конект с 1 марта убивают) нет на сайте, а я ее узгнаю как инсайдерскую?