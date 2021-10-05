У цьому випадку кошти будуть доступні вже 24.02.22
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:44
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:46
Дякую.
Важливо, щоб якщо відкрити до 15.00 сьогодні, то щоб потім можна було забрати кошти 24.02.
УПД.
ОК, Дякую всім. Зрозуміло.
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:12
мне нуужно чтоб наоборот тариф НЕ сменился !
еще раз ... у меня счет в тарифе Коннект с картой условно до 04/23 и 05/24
как к одному чсчет может быть карты в разных тарифах? тариф идет по договору а не по дизайну карты.
в апреле 2023 г. карта со сроком 04/23 перевыпустится как коннект или как ред?
если как Коннект то это потянет за сорбой и ту что с 05/24?
а если тариф идет по бОльшей карте, то тогда она перевыпустится в коннекст со сроком до 04/26 ... а потом когда дойжет до кончины карты с 05/24 она же уже будет не старшей а сладшей карте?
вы можетье написать что сделать чтоб действие коннекта продлить максимально надолго?
Alfa_Bank
вы можете четко и однозначнео ответить на вопрос, о нюансах смены тарифа если к счету открыто несколько карт с разынми сроками? так чтоб после ответа не осталось вопросов, а не чтоб появились новые.
Какие действия нужно осуществить сейчас в феврале пока перевыпуски коннектов еще перевыпускаются в коннект. И почему такой важной информации (что конект с 1 марта убивают) нет на сайте, а я ее узгнаю как инсайдерскую?
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:21
Re: Альфа-Банк
Раньше смена тарифа происходила при перевыпуске основной карты (допки здесь не участвовали). Если ничего не поменялось и хочется сохранить старый тариф, то перевыпущенную карту необходимо активировать и старую аннулировать до ближайшего РД (до 1 марта).
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:23
есть понятие - основная (жирная) и допка (тощая)
есть понятие - две основные (обе отображаются жирными)
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:28
Re: Альфа-Банк
IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:29
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:35
Alfa_Bank
как влияет на сохранение тарифа момент перевыпуска коннекта в феврале до или после РД?
а то я щас вместо того чтоб продлить срок убью коннект вообще.
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:51
Re: Альфа-Банк
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