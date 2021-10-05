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Альфа-Банк
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:44
Прораб написав:Alfa_Bank
Уточніть будь ласка, якщо сьогодні відкрити депозит "мобільний" на 14 днів, в який день будуть доступні кошти після його закінчення 24 або 25.02?
У цьому випадку кошти будуть доступні вже 24.02.22
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:46
moveton написав: Прораб написав:
Уточніть будь ласка, якщо сьогодні відкрити депозит "мобільний" на 14 днів, в який день будуть доступні кошти після його закінчення 24 або 25.02?
Если успеть до сегодняшнего вечера, то в первые минуты 24го числа. Если поздно вечером открывать - то уже 25го (и само депо появится только 11го). В любом случае проценты будут за 13 дней.
Дякую.
Важливо, щоб якщо відкрити до 15.00 сьогодні, то щоб потім можна було забрати кошти 24.02.
УПД.
ОК, Дякую всім. Зрозуміло.
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Прораб
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:12
Amethyst написав: IMPRINTER написав:
ответьте на этот принципиальный вопрос, плиз, как будет меняться тариф при наличии карт с разными сроками действия к одному счету - по перевыпуску карты с меньшим сроком или тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком ...
тариф будет жить пока будет жива карта с бОльшим сроком.
Уже проходили это. Причем Алка не всегда правильно определяет принадлежность допок на чужое имя. Их нуна тоже пристрелить руцями (
Все карты старого тарифа нуна аннулировать и тогда он в очередную РД перейдет на новый тариф.
мне нуужно чтоб наоборот тариф НЕ сменился !
еще раз ... у меня счет в тарифе Коннект с картой условно до 04/23 и 05/24
как к одному чсчет может быть карты в разных тарифах? тариф идет по договору а не по дизайну карты.
в апреле 2023 г. карта со сроком 04/23 перевыпустится как коннект или как ред?
если как Коннект то это потянет за сорбой и ту что с 05/24?
а если тариф идет по бОльшей карте, то тогда она перевыпустится в коннекст со сроком до 04/26 ... а потом когда дойжет до кончины карты с 05/24 она же уже будет не старшей а сладшей карте?
вы можетье написать что сделать чтоб действие коннекта продлить максимально надолго?Alfa_Bank
вы можете четко и однозначнео ответить на вопрос, о нюансах смены тарифа если к счету открыто несколько карт с разынми сроками? так чтоб после ответа не осталось вопросов, а не чтоб появились новые.
Какие действия нужно осуществить сейчас в феврале пока перевыпуски коннектов еще перевыпускаются в коннект. И почему такой важной информации (что конект с 1 марта убивают) нет на сайте, а я ее узгнаю как инсайдерскую?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:21
IMPRINTER написав:
Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...
если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ...
Раньше смена тарифа происходила при перевыпуске основной карты (допки здесь не участвовали). Если ничего не поменялось
и хочется сохранить старый тариф, то перевыпущенную карту необходимо активировать и старую аннулировать до ближайшего РД (до 1 марта).
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MASolomko
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:23
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
Проясните, что будет с Альфа-коннектом с 1 марта, который решили убить. ...
если к примеру к нему есть карты с разными сроками годности ...
Раньше смена тарифа происходила при перевыпуске основной карты (допки здесь не участвовали). Если ничего не поменялось
и хочется сохранить старый тариф, то перевыпущенную карту необходимо активировать и старую аннулировать до ближайшего РД (до 1 марта).
есть понятие - основная (жирная) и допка (тощая)
есть понятие - две основные (обе отображаются жирными)
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IMPRINTER
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:28
IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.
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MASolomko
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:29
MASolomko написав:IMPRINTER
, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.
а если РД в феврале уже было и перевыпустить в феврале?
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IMPRINTER
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:35
Alfa_Bank
как влияет на сохранение тарифа момент перевыпуска коннекта в феврале до или после РД?
а то я щас вместо того чтоб продлить срок убью коннект вообще.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:51
IMPRINTER написав:
а если РД в феврале уже было и перевыпустить в феврале?
По кредиткам тариф менялся на следующий день по РД. Но возможно, что на это влияет когда была подана заявка на перевыпуск карты (до марта или в марте).
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MASolomko
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:21
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
вы можете четко и однозначнео ответить на вопрос, о нюансах смены тарифа если к счету открыто несколько карт с разынми сроками? так чтоб после ответа не осталось вопросов, а не чтоб появились новые.
Какие действия нужно осуществить сейчас в феврале пока перевыпуски коннектов еще перевыпускаются в коннект. И почему такой важной информации (что конект с 1 марта убивают) нет на сайте, а я ее узгнаю как инсайдерскую?
Ув. Alfa_Bank. Меня тоже интересуют эти вопросы. Дайте пожалуйста на них исчерпывающие ответы. Заранее благодарен
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