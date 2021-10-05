у меня РД 2 числа, мне важно знать, не получится ли так, что я перевыпущу сейчас карту, а 3 марта они мне сменят тариф
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:23
Додано: Чет 10 лют, 2022 17:28
просто по логике коннект должны были менять в РЕД-кеш (если уже менять), т.к. Коннект и ЭКО - это все были модификации старой Максиммум-готивки (ставшей РЕД-кешем) в виде ко-бренда с главным атрибутом снятия наличных без комиссии в счет кредитных ... но видать какой-то умник решил по другому ...
Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
Додано: Чет 10 лют, 2022 18:08
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Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?[/quote]
Якщо у вас 2 основні картки до рахунку, то старі будуть діяти, поки всі основні картки не будуть анульовані. Тобто якщо у вас саме 2 активні картки, то умови будуть змінені тільки після ануляції двох карток. Якщо одна картка основна, а інша додаткова, то умови будуть змінені після перевипуску основної картки
Додано: Чет 10 лют, 2022 18:26
Скажите, а что в МАБ означает строка "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" применительно к хамелеону? Я ведь правильно понимаю, что это платёж льготного периода (у других карт)? Но у этой карты ведь нет понятия льготного периода, и погашать надо только обязательный платёж?
Кстати, почему-то обязательный платёж получился меньше 50 гривен, а я думал, что 50 минимум.
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