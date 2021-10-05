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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:23

  MASolomko написав:IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.

у меня РД 2 числа, мне важно знать, не получится ли так, что я перевыпущу сейчас карту, а 3 марта они мне сменят тариф 8)
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:28

  Stringer написав:
  MASolomko написав:IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.

у меня РД 2 числа, мне важно знать, не получится ли так, что я перевыпущу сейчас карту, а 3 марта они мне сменят тариф 8)


просто по логике коннект должны были менять в РЕД-кеш (если уже менять), т.к. Коннект и ЭКО - это все были модификации старой Максиммум-готивки (ставшей РЕД-кешем) в виде ко-бренда с главным атрибутом снятия наличных без комиссии в счет кредитных ... но видать какой-то умник решил по другому ...

Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:08

IMPRINTER
Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?[/quote]
Якщо у вас 2 основні картки до рахунку, то старі будуть діяти, поки всі основні картки не будуть анульовані. Тобто якщо у вас саме 2 активні картки, то умови будуть змінені тільки після ануляції двох карток. Якщо одна картка основна, а інша додаткова, то умови будуть змінені після перевипуску основної картки
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:26

Скажите, а что в МАБ означает строка "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" применительно к хамелеону? Я ведь правильно понимаю, что это платёж льготного периода (у других карт)? Но у этой карты ведь нет понятия льготного периода, и погашать надо только обязательный платёж?
Кстати, почему-то обязательный платёж получился меньше 50 гривен, а я думал, что 50 минимум.
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