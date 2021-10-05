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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

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Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:23

  MASolomko написав:IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.

у меня РД 2 числа, мне важно знать, не получится ли так, что я перевыпущу сейчас карту, а 3 марта они мне сменят тариф 8)
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 17:28

  Stringer написав:
  MASolomko написав:IMPRINTER, ну вот основные карты необходимо перевыпустить и активировать до РД в феврале. После марта основные нельзя перевыпускать.

у меня РД 2 числа, мне важно знать, не получится ли так, что я перевыпущу сейчас карту, а 3 марта они мне сменят тариф 8)


просто по логике коннект должны были менять в РЕД-кеш (если уже менять), т.к. Коннект и ЭКО - это все были модификации старой Максиммум-готивки (ставшей РЕД-кешем) в виде ко-бренда с главным атрибутом снятия наличных без комиссии в счет кредитных ... но видать какой-то умник решил по другому ...

Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:08

IMPRINTER
Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?[/quote]
Якщо у вас 2 основні картки до рахунку, то старі будуть діяти, поки всі основні картки не будуть анульовані. Тобто якщо у вас саме 2 активні картки, то умови будуть змінені тільки після ануляції двох карток. Якщо одна картка основна, а інша додаткова, то умови будуть змінені після перевипуску основної картки
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:26

Скажите, а что в МАБ означает строка "Заборгованість розрахункового періоду на поточну дату" применительно к хамелеону? Я ведь правильно понимаю, что это платёж льготного периода (у других карт)? Но у этой карты ведь нет понятия льготного периода, и погашать надо только обязательный платёж?
Кстати, почему-то обязательный платёж получился меньше 50 гривен, а я думал, что 50 минимум.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:49

Alfa_Bank

спасибо, но все равно не понял ... карта с меньшим сроком действия будет перевыпущена как ? вот конкретный примет одна до 04/22 вторая до 04/25

как будет перевыпущена карта со сроком 04/22 ? она будет перевыпущена в дизайне РЕДа, но будет в тарифе коннекта и будет ждать часа смерти своей сестры?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 10 лют, 2022 19:05, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 18:57

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:IMPRINTER
Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
она будет перевыпущена в дизайне РЕДа, но будет в тарифе коннекта и будет ждать часа смерти своей сестры?

Так, правильно. Вона вже буде оформлена як Ред, але щоб змінити тарифи на нові, то треба буде чекати перевипуску сестри. Тільки коли по двом карткам закінчиться термін дії, то тарифи зміняться. За умови, що 2 картки основні до рахунку
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 19:09

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:IMPRINTER
Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
она будет перевыпущена в дизайне РЕДа, но будет в тарифе коннекта и будет ждать часа смерти своей сестры?

Так, правильно. Вона вже буде оформлена як Ред, але щоб змінити тарифи на нові, то треба буде чекати перевипуску сестри. Тільки коли по двом карткам закінчиться термін дії, то тарифи зміняться. За умови, що 2 картки основні до рахунку


ну теперь вроде понятно, спасибо ...
будем нагружать новую почту ... там вам болванок коннектовских хватит хоть на всех свиней? а то щас как закажут перевыпуск на весь хлев ...

и еще выыопрос, если щас перевыпустить карту на дилджитал, а в марте заказать диджитал в виде живой карты ? это не убьет их?

все перевыпуски в феврале точно будут еще на болванках коннекта ?
IMPRINTER
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