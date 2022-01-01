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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:13

  MASolomko написав:vollena71, есть пакетка с основной картой Visa и к ней я заказал допку mastercard, её выпустили со сроком основной карты. У IMPRINTER есть две основные карты с разным сроком действия. Из этого следует, что их перевыпуск (основных) будет с новым сроком, а вот перевыпуск допок будет со сроком не больше основных.

Из этого момента уточняйте какую карту желаете перевыпустить.

У меня 1 основная
Ну, как всегда квалификация персонала оставляет желать лучшего.
В Сенсе перевыпуск прошел на Альфа коннект с новым сроком
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:40

Re: Альфа-Банк

candidat написав:
Просто White заберите себе.


Анонсировали просто вайт на замену.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:20

Re: Альфа-Банк

Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:58

  sergia написав:Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.


одинаково
для расчетов в нете вроде лучше MC при конверте
cohan
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