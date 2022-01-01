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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:13
MASolomko написав:vollena71
, есть пакетка с основной картой Visa и к ней я заказал допку mastercard, её выпустили со сроком основной карты. У IMPRINTER есть две основные карты с разным сроком действия. Из этого следует, что их перевыпуск (основных) будет с новым сроком, а вот перевыпуск допок будет со сроком не больше основных.
Из этого момента уточняйте какую карту желаете перевыпустить.
У меня 1 основная
Ну, как всегда квалификация персонала оставляет желать лучшего.
В Сенсе перевыпуск прошел на Альфа коннект с новым сроком
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:40
candidat написав:
Просто White заберите себе.
Анонсировали просто вайт на замену.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:20
Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.
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sergia
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:58
sergia написав:
Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.
одинаково
для расчетов в нете вроде лучше MC при конверте
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