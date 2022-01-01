|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:13
MASolomko написав:vollena71
, есть пакетка с основной картой Visa и к ней я заказал допку mastercard, её выпустили со сроком основной карты. У IMPRINTER есть две основные карты с разным сроком действия. Из этого следует, что их перевыпуск (основных) будет с новым сроком, а вот перевыпуск допок будет со сроком не больше основных.
Из этого момента уточняйте какую карту желаете перевыпустить.
У меня 1 основная
Ну, как всегда квалификация персонала оставляет желать лучшего.
В Сенсе перевыпуск прошел на Альфа коннект с новым сроком
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 550 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:40
candidat написав:
Просто White заберите себе.
Анонсировали просто вайт на замену.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3747
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:20
Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 316
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:58
sergia написав:
Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.
одинаково
для расчетов в нете вроде лучше MC при конверте
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3787
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:17
Aps написав:
candidat написав:
Просто White заберите себе.
Анонсировали просто вайт на замену.
Когда это было? В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 953
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:32
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:IMPRINTERАльфа-Банк,
если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
она будет перевыпущена в дизайне РЕДа, но будет в тарифе коннекта и будет ждать часа смерти своей сестры?
Так, правильно. Вона вже буде оформлена як Ред, але щоб змінити тарифи на нові, то треба буде чекати перевипуску сестри. Тільки коли по двом карткам закінчиться термін дії, то тарифи зміняться. За умови, що 2 картки основні до рахунку
Точно, у меня допка на жену была как основная и поэтому новый тариф на пакете не запустился в очередную РД пока мы собственоручно не попросили Чат аннулировать 2ю основную. ПерсМен была в шоке
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:33
candidat написав:
В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
в январе получен перевыпуск.От ФГВФО только название ярлыка в Сенсе
Что пишет Сенс в условиях обслуживания?
У меня там еще и персмен начудила
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6574
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1283 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|422
|84921
|
П'ят 11 лют, 2022 21:53
ВIВ
|
|1458
|370258
|
П'ят 11 лют, 2022 19:50
cohan
|
|46
|44989
|
|