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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:13

  MASolomko написав:vollena71, есть пакетка с основной картой Visa и к ней я заказал допку mastercard, её выпустили со сроком основной карты. У IMPRINTER есть две основные карты с разным сроком действия. Из этого следует, что их перевыпуск (основных) будет с новым сроком, а вот перевыпуск допок будет со сроком не больше основных.

Из этого момента уточняйте какую карту желаете перевыпустить.

У меня 1 основная
Ну, как всегда квалификация персонала оставляет желать лучшего.
В Сенсе перевыпуск прошел на Альфа коннект с новым сроком
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:40

Re: Альфа-Банк

candidat написав:
Просто White заберите себе.


Анонсировали просто вайт на замену.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:20

Re: Альфа-Банк

Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:58

  sergia написав:Для долляров какую лучше карточку заказать в Белом пакете - Виза или МС? Пока нужен только для валютообмена внутри страны.


одинаково
для расчетов в нете вроде лучше MC при конверте
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:17

  Aps написав:
candidat написав:
Просто White заберите себе.


Анонсировали просто вайт на замену.

Когда это было? В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:32

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:IMPRINTER
Альфа-Банк, если вы уже собрались менять тариф по Коннектам, может все-таки рассмотрите вариант его изменнения все-таки в РЕД-кеш?
она будет перевыпущена в дизайне РЕДа, но будет в тарифе коннекта и будет ждать часа смерти своей сестры?

Так, правильно. Вона вже буде оформлена як Ред, але щоб змінити тарифи на нові, то треба буде чекати перевипуску сестри. Тільки коли по двом карткам закінчиться термін дії, то тарифи зміняться. За умови, що 2 картки основні до рахунку

Точно, у меня допка на жену была как основная и поэтому новый тариф на пакете не запустился в очередную РД пока мы собственоручно не попросили Чат аннулировать 2ю основную. ПерсМен была в шоке :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 21:33

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
в январе получен перевыпуск.От ФГВФО только название ярлыка в Сенсе :D
Что пишет Сенс в условиях обслуживания? :roll: У меня там еще и персмен начудила :mrgreen:
Мизантрóп
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