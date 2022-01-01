Я после перевыпуска на ней оставил ровно 1000,в следующем месяце пришли % по прибыльному счёту ,по вайту никаких движений.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лют, 2022 07:27
Я после перевыпуска на ней оставил ровно 1000,в следующем месяце пришли % по прибыльному счёту ,по вайту никаких движений.
Додано: Суб 12 лют, 2022 07:57
Круто. Видимо, Альфе совсем не нужны погорельцы. При каждой выплате тратить час на оформление новой карты? Нет уж, я лучше в другой банк прогуляюсь, где можно забрать наличкой или на нормальную карту, а не на 0%-ный Вайт с дурацким сейфом. Кто вообще этот бредовый сейф придумал? Какая банку разница, деньги на карте или переведены в сейф, если оттуда можно свободно извлечь в любой момент? Только долбаться постоянно снял-положил, снял-положил. Это очередная придумка безопасности в приступе заботы о нас, чтоб деньги с карты не спёрли?
Додано: Суб 12 лют, 2022 08:01
Открываются тарифы обычного Вайта. А на странице карты отображается Доходный сейф, который отсутствует у Вайта ФГВФЛ в принципе.
Додано: Суб 12 лют, 2022 08:07
Ну так по никому ненужному простому Вайту 0% на остаток. Там надо постоянно на Доходный сейф переводить. Да и там всего 4%.
Додано: Суб 12 лют, 2022 08:17
Технический вопрос: какие системные требования у последних версий Сенса? Мой смартфон дальше Андроид 6 не пошел. Спрашивал у консультанта в Сенсе, мол, будет ли новая версия работать на Андроид 6, ответ "нет гарантии" очень впечатлил. Я уже как-то обновил какую-то программу, остался и без новой (устройство не поддерживается), и без старой (нет дистрибутива). Поэтому теперь как-то стремно без оглядки обновления делать. Есть среди нас живые свидетели работы последней версии Сенса на Андроид 6?
Додано: Суб 12 лют, 2022 08:59
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:13
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