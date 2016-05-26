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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
54%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:27

  Мизантрóп написав:
  candidat написав:В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
в январе получен перевыпуск.От ФГВФО только название ярлыка в Сенсе :D
Что пишет Сенс в условиях обслуживания? :roll: У меня там еще и персмен начудила :mrgreen:

Я после перевыпуска на ней оставил ровно 1000,в следующем месяце пришли % по прибыльному счёту ,по вайту никаких движений.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 07:57

  Aps написав:
  candidat написав:Когда это было?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5122192#p5122192

Круто. Видимо, Альфе совсем не нужны погорельцы. При каждой выплате тратить час на оформление новой карты? Нет уж, я лучше в другой банк прогуляюсь, где можно забрать наличкой или на нормальную карту, а не на 0%-ный Вайт с дурацким сейфом. Кто вообще этот бредовый сейф придумал? Какая банку разница, деньги на карте или переведены в сейф, если оттуда можно свободно извлечь в любой момент? Только долбаться постоянно снял-положил, снял-положил. Это очередная придумка безопасности в приступе заботы о нас, чтоб деньги с карты не спёрли?
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 08:01

  Мизантрóп написав:
  candidat написав:В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
в январе получен перевыпуск.От ФГВФО только название ярлыка в Сенсе :D
Что пишет Сенс в условиях обслуживания? :roll: У меня там еще и персмен начудила :mrgreen:

Открываются тарифы обычного Вайта. А на странице карты отображается Доходный сейф, который отсутствует у Вайта ФГВФЛ в принципе.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 08:07

  sens написав:
  Мизантрóп написав:
  candidat написав:В конце прошлого года двум клиентам выдали White ФГВФЛ.
в январе получен перевыпуск.От ФГВФО только название ярлыка в Сенсе :D
Что пишет Сенс в условиях обслуживания? :roll: У меня там еще и персмен начудила :mrgreen:

Я после перевыпуска на ней оставил ровно 1000,в следующем месяце пришли % по прибыльному счёту ,по вайту никаких движений.

Ну так по никому ненужному простому Вайту 0% на остаток. Там надо постоянно на Доходный сейф переводить. Да и там всего 4%.
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 08:17

Технический вопрос: какие системные требования у последних версий Сенса? Мой смартфон дальше Андроид 6 не пошел. Спрашивал у консультанта в Сенсе, мол, будет ли новая версия работать на Андроид 6, ответ "нет гарантии" очень впечатлил. Я уже как-то обновил какую-то программу, остался и без новой (устройство не поддерживается), и без старой (нет дистрибутива). Поэтому теперь как-то стремно без оглядки обновления делать. Есть среди нас живые свидетели работы последней версии Сенса на Андроид 6? :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 08:59

  candidat написав:Какая банку разница, деньги на карте или переведены в сейф


чтоб не платить за сало
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:13

  candidat написав:Есть среди нас живые свидетели работы последней версии Сенса на Андроид 6? :)

На Андроид 5.1 - вполне себе нормально пашет.
Ну как нормально. С обычными своими глюками )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 12:17

---
Что пишет Сенс в условиях обслуживания? :roll: У меня там еще и персмен начудила :mrgreen:[/quote]
Я после перевыпуска на ней оставил ровно 1000,в следующем месяце пришли % по прибыльному счёту ,по вайту никаких движений.[/quote]
Ну так по никому ненужному простому Вайту 0% на остаток. Там надо постоянно на Доходный сейф переводить. Да и там всего 4%.[/quote]

зробіть собі Скарбничку - 7%

https://alfabank.ua/news/alfa-bank-rozi ... nenna-mrii
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:20

Re: Альфа-Банк

Седня утром при попытке зайти в сенс потребвало не просто ввести пин код для входа в приложение а всю цепочку ввести заново:
1. номер телефона
2. дата рождения
3. номер карты и свв
4. создать заново пин код для приложухи
5. спросило хочу ли использовать биометрику
6. открыло обучалку
и только после этого пустило в приложение. ярлыки на столе остались те же что и были но их размещение сбросило.
Кто сталкивался с подобной хренью и почему такое происходит?
mephala
 
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