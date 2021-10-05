RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
4
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:00

  Alfa_Bank написав:Скоринг працює по новій, оскільки це новий рахунок.

Ещё вопрос: можно ли как-то инициировать новый скоринг по старому счёту ?
Или единственный вариант - закрыть старый счёт и открыть новый ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 27.12.17
Подякував: 132 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:19

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Скоринг працює по новій, оскільки це новий рахунок.

Ещё вопрос: можно ли как-то инициировать новый скоринг по старому счёту ?
Или единственный вариант - закрыть старый счёт и открыть новый ?

Це вже банк один раз на 3 місяці сам переглядає ліміти, на це не вплинути :(
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11357
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:35

Як правильно при відкритті Red обрати розрахункову дату? Замовити картку, за тиждень і прийти у відділення в потрібну дату?
Пансер
 
Повідомлень: 249
З нами з: 22.09.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:40

  Пансер написав:Як правильно при відкритті Red обрати розрахункову дату? Замовити картку, за тиждень і прийти у відділення в потрібну дату?


Дата оформолення = розрахункова дата. Вона не залежить від дати, в яку ви забрали картку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11357
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:43

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Скоринг працює по новій, оскільки це новий рахунок.

Ещё вопрос: можно ли как-то инициировать новый скоринг по старому счёту ?
Или единственный вариант - закрыть старый счёт и открыть новый ?


Откройте РЕД или Еко-Максимум с Кредитным лимитом. И перелейте на старый (существующий) Хамелеон.
Востаннє редагувалось jay2004 в Вів 15 лют, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:06

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Дата оформолення = розрахункова дата. Вона не залежить від дати, в яку ви забрали картку.

Тобто дата подання заявки?
Пансер
 
Повідомлень: 249
З нами з: 22.09.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:24

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, а вам известна проблема с неправильной передачи информации про загран через "BankID НБУ"?

А то поддержка в Viber вне зоны доступа пока что. Персональный менеджер решил одну проблему, но появилась другая...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4281
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:29

Пансер
Дата подписания договора при оформлении в отделении. Или дата оформления в Sense для цифровой карты.
Vorlon
 
Повідомлень: 10020
З нами з: 14.06.13
Подякував: 473 раз.
Подякували: 1082 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:59

Когда обычно у чата заканчивается сиеста ?
Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета (кроме сообщения о том, что "консультант спешит на помощь") )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6183
З нами з: 27.12.17
Подякував: 132 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:22

  mustbe написав:Когда обычно у чата заканчивается сиеста ?
Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета (кроме сообщения о том, что "консультант спешит на помощь") )

Скажу більше, вона і не починалася😅
Напишіть в приватні повідомлення, знайду ваш чат та дізнаюсь статус вирішення вашого питання.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11357
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 127128129130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, begemoto, IDAN, Intento, kostya77, MASolomko, moveton, Ромасик і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 47, 48, 49
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
484 109880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 14:55
velvet
Банк Власний Рахунок 1 ... 30, 31, 32
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
318 194972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 01:57
STIGA
А-Банк 1 ... 1976, 1977, 1978
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19772 3314158
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лют, 2022 22:15
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1300)
15.02.2022 14:59
Рынок ОВГЗ (2767)
15.02.2022 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.