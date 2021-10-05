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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 10:00
Alfa_Bank написав:
Скоринг працює по новій, оскільки це новий рахунок.
Ещё вопрос: можно ли как-то инициировать новый скоринг по старому счёту ?
Или единственный вариант - закрыть старый счёт и открыть новый ?
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Додано: Вів 15 лют, 2022 10:19
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Скоринг працює по новій, оскільки це новий рахунок.
Ещё вопрос: можно ли как-то инициировать новый скоринг по старому счёту ?
Или единственный вариант - закрыть старый счёт и открыть новый ?
Це вже банк один раз на 3 місяці сам переглядає ліміти, на це не вплинути
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Додано: Вів 15 лют, 2022 10:35
Як правильно при відкритті Red обрати розрахункову дату? Замовити картку, за тиждень і прийти у відділення в потрібну дату?
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Додано: Вів 15 лют, 2022 10:40
Пансер написав:
Як правильно при відкритті Red обрати розрахункову дату? Замовити картку, за тиждень і прийти у відділення в потрібну дату?
Дата оформолення = розрахункова дата. Вона не залежить від дати, в яку ви забрали картку.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 10:43
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Скоринг працює по новій, оскільки це новий рахунок.
Ещё вопрос: можно ли как-то инициировать новый скоринг по старому счёту ?
Или единственный вариант - закрыть старый счёт и открыть новый ?
Откройте РЕД или Еко-Максимум с Кредитным лимитом. И перелейте на старый (существующий) Хамелеон.
Востаннє редагувалось jay2004
в Вів 15 лют, 2022 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:06
Alfa_Bank написав:
Дата оформолення = розрахункова дата. Вона не залежить від дати, в яку ви забрали картку.
Тобто дата подання заявки?
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:24
Alfa_Bank, а вам известна проблема с неправильной передачи информации про загран через "BankID НБУ"?
А то поддержка в Viber вне зоны доступа пока что. Персональный менеджер решил одну проблему, но появилась другая...
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:29
Пансер
Дата подписания договора при оформлении в отделении. Или дата оформления в Sense для цифровой карты.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 12:59
Когда обычно у чата заканчивается сиеста ?
Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета (кроме сообщения о том, что "консультант спешит на помощь") )
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:22
mustbe написав:
Когда обычно у чата заканчивается сиеста ?
Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета (кроме сообщения о том, что "консультант спешит на помощь") )
Скажу більше, вона і не починалася😅
Напишіть в приватні повідомлення, знайду ваш чат та дізнаюсь статус вирішення вашого питання.
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