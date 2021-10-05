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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.1 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
57%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
4
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:38

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета...
Поддержка Аллы держит планку по загруженности сотрудников поддержки. Если необходимо срочно что-то порешать, то это или обращаться в рабочее время в чат поддержки в Telegram, или звонить в контакт-центр.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:39

  MASolomko написав:Alfa_Bank, а вам известна проблема с неправильной передачи информации про загран через "BankID НБУ"?

А то поддержка в Viber вне зоны доступа пока что. Персональный менеджер решил одну проблему, но появилась другая...


Так, зараз спостерігається проблема з передачею даних через BankID.
Розробники кажуть, що виправлення очікується в найближчих оновленнях.

Вибачте, що підтримка в viber вас підвела :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:58

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Так, зараз спостерігається проблема з передачею даних через BankID.
Проблему вижу, но чтобы банк про её наличие знал банк, это я не вижу :roll:
https://help.alfabank.ua/hc/ru/communit ... 6176161810
Просто раньше вы в поле "Номер документа" отдавали серийник и номер, а в поле "Серия документа" было не заполнено. После НГ "BankID НБУ" начал посылать, а в прошлом году не один раз обращался касательного этого.
Поддержка была в ауте и подсказали, что персональный менеджер сможет помочь. Документ она переподвязала, но теперь в дате выдачи указана страна выдачи, а в стране выдачи -- ничего.
Вот и думай в курсе про эту проблему или нет и чем это может вылиться боком, если согласиться. :mrgreen:

  Alfa_Bank написав:Розробники кажуть, що виправлення очікується в найближчих оновленнях.
Есть ориентировочные сроки? Просто понимать до какой даты не использовать вход в "BankID НБУ" через вас, а использовать средства от конкурентов :|

  Alfa_Bank написав:Вибачте, що підтримка в viber вас підвела :(
Я понимаю, что у вас поддержка загружена на максимуме, но это уже длительно и надо с этим что-то сделать. :!:
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:10

Орешки за покупки

Доброго дня всем!

Подскажите, АЛЛА начисляет орешки за покупки через интернет при покупке аренды жилья за границей на ресурсах (0,5% если не выбрана категория):

airbnb
booking

При покупке авиабилетов:
СкайАП
РейнЭйр
ВиззЭйр
МАУ

У вас хоть раз получилось получить кешбек?

Я хочу оплатить жильё через Бугинг и ави билеты у СкайАп и не знаю с какой карты платить Аллы или другой? :mrgreen:
skorpi
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:13

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Когда обычно у чата заканчивается сиеста ?
Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета (кроме сообщения о том, что "консультант спешит на помощь") )

Скажу більше, вона і не починалася😅
Напишіть в приватні повідомлення, знайду ваш чат та дізнаюсь статус вирішення вашого питання.

Ну, значит это не сиеста, а коматоз.
Спасибо, ничего срочного, подожду пока выйдут из комы.
Да и какой может быть статус решения вопроса, если его рассмотрение ещё даже не началось )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:16

  skorpi написав:Доброго дня всем!

Подскажите, АЛЛА начисляет орешки за покупки через интернет при покупке аренды жилья за границей на ресурсах (0,5% если не выбрана категория):

airbnb
booking

При покупке авиабилетов:
СкайАП
РейнЭйр
ВиззЭйр
МАУ

У вас хоть раз получилось получить кешбек?

Я хочу оплатить жильё через Бугинг и ави билеты у СкайАп и не знаю с какой карты платить Аллы или другой? :mrgreen:

Платите другой. Вероятность того что оплата пройдет токеном (а именно при оплате токеном гуглпэй или эппл-пэй будет 0.5 орехами у Аллы) не велика. Даже если сервис покажет возможность оплаты через эппл-пэй или гуглпэй там может быть оплата не токеном а через ввод данным карты. В этом случае орехов не будет
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:17

  MASolomko написав:Если необходимо срочно что-то порешать, то это или обращаться в рабочее время в чат поддержки в Telegram...

Это в чат этих флудеров-хейтеров что ли ? Или куда ?
Является ли этот чат достаточно авторизованным для решения финансовых вопросов клиента ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:53

  mustbe написав:
  MASolomko написав:Если необходимо срочно что-то порешать, то это или обращаться в рабочее время в чат поддержки в Telegram...

Это в чат этих флудеров-хейтеров что ли ? Или куда ?
Является ли этот чат достаточно авторизованным для решения финансовых вопросов клиента ?

вроде ребята активнее шевелятся и более опытные.
авторизация - то такое
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:58

  Ромасик написав:авторизация - то такое

Авторизация - как раз очень важна.
Языком почесать - да, могут.
А вот решить конкретные серьёзные вопросы - вполне могут послать в авторизованный сенс.
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 15 лют, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 14:59

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Это в чат этих флудеров-хейтеров что ли ?
Нет.

  mustbe написав:Или куда ?
t.me/AlfaBankUkraineBot

  mustbe написав:Является ли этот чат достаточно авторизованным для решения финансовых вопросов клиента ?
Необходимо будет авторизоваться через SMS и затем всё должно получится.
MASolomko
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