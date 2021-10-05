Додано: Вів 15 лют, 2022 13:58

Alfa_Bank написав: Так, зараз спостерігається проблема з передачею даних через BankID. Так, зараз спостерігається проблема з передачею даних через BankID.

Alfa_Bank написав: Розробники кажуть, що виправлення очікується в найближчих оновленнях. Розробники кажуть, що виправлення очікується в найближчих оновленнях.

Alfa_Bank написав: Вибачте, що підтримка в viber вас підвела Вибачте, що підтримка в viber вас підвела

Проблему вижу, но чтобы банк про её наличие знал банк, это я не вижуПросто раньше вы в поле "Номер документа" отдавали серийник и номер, а в поле "Серия документа" было не заполнено. После НГ "BankID НБУ" начал посылать, а в прошлом году не один раз обращался касательного этого.Поддержка была в ауте и подсказали, что персональный менеджер сможет помочь. Документ она переподвязала, но теперь в дате выдачи указана страна выдачи, а в стране выдачи -- ничего.Вот и думай в курсе про эту проблему или нет и чем это может вылиться боком, если согласиться.Есть ориентировочные сроки? Просто понимать до какой даты не использовать вход в "BankID НБУ" через вас, а использовать средства от конкурентовЯ понимаю, что у вас поддержка загружена на максимуме, но это уже длительно и надо с этим что-то сделать.