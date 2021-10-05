mustbe написав:Написал часа два назад, до сих пор - ни ответа, ни привета...
Поддержка Аллы держит планку по загруженности сотрудников поддержки. Если необходимо срочно что-то порешать, то это или обращаться в рабочее время в чат поддержки в Telegram, или звонить в контакт-центр.
Alfa_Bank написав:Так, зараз спостерігається проблема з передачею даних через BankID.
Проблему вижу, но чтобы банк про её наличие знал банк, это я не вижу https://help.alfabank.ua/hc/ru/communit ... 6176161810 Просто раньше вы в поле "Номер документа" отдавали серийник и номер, а в поле "Серия документа" было не заполнено. После НГ "BankID НБУ" начал посылать, а в прошлом году не один раз обращался касательного этого. Поддержка была в ауте и подсказали, что персональный менеджер сможет помочь. Документ она переподвязала, но теперь в дате выдачи указана страна выдачи, а в стране выдачи -- ничего. Вот и думай в курсе про эту проблему или нет и чем это может вылиться боком, если согласиться.
Alfa_Bank написав:Розробники кажуть, що виправлення очікується в найближчих оновленнях.
Есть ориентировочные сроки? Просто понимать до какой даты не использовать вход в "BankID НБУ" через вас, а использовать средства от конкурентов
Alfa_Bank написав:Вибачте, що підтримка в viber вас підвела
Я понимаю, что у вас поддержка загружена на максимуме, но это уже длительно и надо с этим что-то сделать.
Подскажите, АЛЛА начисляет орешки за покупки через интернет при покупке аренды жилья за границей на ресурсах (0,5% если не выбрана категория):
airbnb booking
При покупке авиабилетов: СкайАП РейнЭйр ВиззЭйр МАУ
У вас хоть раз получилось получить кешбек?
Я хочу оплатить жильё через Бугинг и ави билеты у СкайАп и не знаю с какой карты платить Аллы или другой?
Платите другой. Вероятность того что оплата пройдет токеном (а именно при оплате токеном гуглпэй или эппл-пэй будет 0.5 орехами у Аллы) не велика. Даже если сервис покажет возможность оплаты через эппл-пэй или гуглпэй там может быть оплата не токеном а через ввод данным карты. В этом случае орехов не будет