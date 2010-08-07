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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:54

Re: Альфа-Банк

  Ромасик написав:а что случилось?

небойсь на пересменку попали
уже все литаит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:57

  Amethyst написав:
  Ромасик написав:а что случилось?

небойсь на пересменку попали
уже все литаит

у меня не литаит. Но я уже и забыл, что я там хотел?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:58

  Hotab написав:
  mustbe написав:это минут 7-8-10, никак не 5

Так а "повторить платеж"??))

Реально получается 25 платежей за 5 минут, то есть каждый платёж за 12 сек ?
Не знаю, не пробовал, у меня каждый платёж - секунд 20-30
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 20:58

  Ромасик написав:
  Amethyst написав:
  Ромасик написав:а что случилось?

небойсь на пересменку попали
уже все литаит

у меня не литаит. Но я уже и забыл, что я там хотел?

Ctrl-F5
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:04

Amethyst ага, я даже куки почистил Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:44

Ромасик, попробуйте провайдера сменить: типа домашний вайфай на 4G :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:11

  clash написав:Hotab хоть сам с вайтом, но понял что лучше блэк: 10 или 25--вообще без разницы. считаю, что я тупанул

все индивидуально. Я в прошлом месяце белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные и % по депо чуть подтянут. А в этом месяце у меня это полочная карточка.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:22

  sergia написав:
  clash написав:Hotab хоть сам с вайтом, но понял что лучше блэк: 10 или 25--вообще без разницы. считаю, что я тупанул

все индивидуально. Я в прошлом месяце белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные и % по депо чуть подтянут. А в этом месяце у меня это полочная карточка.

А у вас сколько доступно категорий для выбора? Я пока тоже у Алки не нахожу нужных кешбечных категорий с интересным %. Разве что выпечка/сладости в спец.магазигах.
З.Ы.
Видели кто Теслы повыигрывал?? Оба чела покупали огромное количество шансов. "Вчерашний", харьковчанин, например, 1000 орехов туда влупил.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:26

Re: Альфа-Банк

  sergia написав:белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные...
Так зачем дебетки то под КБ?
У Алки на кредитке есть шаровая Рассрочка, и оте 6 мес рассрочки спокойно могут дать депозитчику под 3% КБ даже БЕЗ Кеш'Ю :wink:
Ну или Хамон юзайте -- вечная рассрочка 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:02

  Amethyst написав:
  sergia написав:белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные...
Так зачем дебетки то под КБ?
У Алки на кредитке есть шаровая Рассрочка, и оте 6 мес рассрочки спокойно могут дать депозитчику под 3% КБ даже БЕЗ Кеш'Ю :wink:
Ну или Хамон юзайте -- вечная рассрочка 8)

пока нет особого желания завязываться с кредитными с учетом всех деталей.
sergia
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