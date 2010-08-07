|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 20:54
Ромасик написав:
а что случилось?
небойсь на пересменку попали
уже все литаит
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 лют, 2022 20:57
Amethyst написав: Ромасик написав:
а что случилось?
небойсь на пересменку попали
уже все литаит
у меня не литаит. Но я уже и забыл, что я там хотел?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4281
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1126 раз.
- Подякували: 673 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 лют, 2022 20:58
Hotab написав: mustbe написав:
это минут 7-8-10, никак не 5
Так а "повторить платеж"??))
Реально получается 25 платежей за 5 минут, то есть каждый платёж за 12 сек ?
Не знаю, не пробовал, у меня каждый платёж - секунд 20-30
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6201
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 15 лют, 2022 20:58
Ромасик написав: Amethyst написав: Ромасик написав:
а что случилось?
небойсь на пересменку попали
уже все литаит
у меня не литаит. Но я уже и забыл, что я там хотел?
Ctrl-F5
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 лют, 2022 21:44
Ромасик
, попробуйте провайдера сменить: типа домашний вайфай на 4G
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 лют, 2022 22:11
clash написав:Hotab
хоть сам с вайтом, но понял что лучше блэк: 10 или 25--вообще без разницы. считаю, что я тупанул
все индивидуально. Я в прошлом месяце белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные и % по депо чуть подтянут. А в этом месяце у меня это полочная карточка.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 лют, 2022 22:22
sergia написав: clash написав:Hotab
хоть сам с вайтом, но понял что лучше блэк: 10 или 25--вообще без разницы. считаю, что я тупанул
все индивидуально. Я в прошлом месяце белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные и % по депо чуть подтянут. А в этом месяце у меня это полочная карточка.
А у вас сколько доступно категорий для выбора? Я пока тоже у Алки не нахожу нужных кешбечных категорий с интересным %. Разве что выпечка/сладости в спец.магазигах.
З.Ы.
Видели кто Теслы повыигрывал?? Оба чела покупали огромное количество шансов. "Вчерашний", харьковчанин, например, 1000 орехов туда влупил.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7169
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 лют, 2022 22:26
sergia написав:
белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные...
Так зачем дебетки то под КБ?
У Алки на кредитке есть шаровая Рассрочка, и оте 6 мес рассрочки спокойно могут дать депозитчику под 3% КБ даже БЕЗ Кеш'Ю
Ну или Хамон юзайте -- вечная рассрочка
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1827
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 15 лют, 2022 23:02
Amethyst написав: sergia написав:
белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные...
Так зачем дебетки то под КБ?
У Алки на кредитке есть шаровая Рассрочка, и оте 6 мес рассрочки спокойно могут дать депозитчику под 3% КБ даже БЕЗ Кеш'Ю
Ну или Хамон юзайте -- вечная рассрочка
пока нет особого желания завязываться с кредитными с учетом всех деталей.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|7533
|1152709
|
Сер 16 лют, 2022 01:46
klug
|
|321
|195364
|
|
|520
|113287
|
|