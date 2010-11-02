clash написав:Hotab хоть сам с вайтом, но понял что лучше блэк: 10 или 25--вообще без разницы. считаю, что я тупанул
все индивидуально. Я в прошлом месяце белый пакет взял в надежде что будут категории нормальные и % по депо чуть подтянут. А в этом месяце у меня это полочная карточка.
А у вас сколько доступно категорий для выбора? Я пока тоже у Алки не нахожу нужных кешбечных категорий с интересным %. Разве что выпечка/сладости в спец.магазигах. З.Ы. Видели кто Теслы повыигрывал?? Оба чела покупали огромное количество шансов. "Вчерашний", харьковчанин, например, 1000 орехов туда влупил.
выбрал 3 из 6 вроде. Тоже думал в Вацаке тортиками затариться, но Варус все перебил)