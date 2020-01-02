Додано: Сер 16 лют, 2022 10:29

Аренда квартир:

Покупка авиабилетов:

Всё испробовано лично, ни по одной из операций никаких бонусов начислено не было.

Доброго утра всем жителям этой ветки))Для памятки всем кого интересует этот вопрос!Методом проб выяснил, что Альфа Банк ни при каких обстоятельствах не начисляет ОРЕХИ (0,5% или согласно выбранной категории) по своей бонусной программеесли покупать (оплата картой или через GooglePay) у следующих ресурсов:airbnb.combooking.comryanairbees.aeroskyupwizzairПри этом код МСС проходит (Авіаквитки, Готелі) и его Альфа идентифицирует как в заявлено в правилах