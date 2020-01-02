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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

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Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:26

Re: Альфа-Банк

есть ли какой-то способ выпустить к цифровому хамелеону физ пластик мастеркард? доп карта или наподобие
wtf
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Повідомлень: 235
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:29

Орешки от Аллы.

Доброго утра всем жителям этой ветки))

Для памятки всем кого интересует этот вопрос!

Методом проб выяснил, что Альфа Банк ни при каких обстоятельствах не начисляет ОРЕХИ (0,5% или согласно выбранной категории) по своей бонусной программе cashuclub если покупать (оплата картой или через GooglePay) у следующих ресурсов:
Аренда квартир:
airbnb.com
booking.com
Покупка авиабилетов:
ryanair
bees.aero
skyup
wizzair

При этом код МСС проходит (Авіаквитки, Готелі) и его Альфа идентифицирует как в заявлено в правилах https://cashuclub.com.ua/ru/regulations

Всё испробовано лично, ни по одной из операций никаких бонусов начислено не было.

:twisted: :twisted:
skorpi
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Повідомлень: 565
З нами з: 28.07.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:35

Ну вот где справедливость?))))

Барышне моей (я ранее упоминал, что она в два тыка случайно открыла 2 Хамона: дебетная и кредитная на 30 кгрн) сейчас по второму Хамону висит предложение КЛ. Та что ж такое!!! Мне ни по одной не предлагают, и это я никогда ничего не просрочил, больше года не группе риска (ЗСУ) и вообще движ по картам огромный.
Hotab
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Повідомлень: 7171
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:41

Інцидент.
Спостерігаються проблеми із оформленням картки новому клієнту в Sense SuperApp з авторизацією через Дія
greenozon
 
Повідомлень: 12591
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1085 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:46

  skorpi написав:Доброго утра всем жителям этой ветки))

Для памятки всем кого интересует этот вопрос!

Методом проб выяснил, что Альфа Банк ни при каких обстоятельствах не начисляет ОРЕХИ (0,5% или согласно выбранной категории) по своей бонусной программе cashuclub если покупать (оплата картой или через GooglePay) у следующих ресурсов:
Аренда квартир:
airbnb.com
booking.com
Покупка авиабилетов:
ryanair
bees.aero
skyup
wizzair

При этом код МСС проходит (Авіаквитки, Готелі) и его Альфа идентифицирует как в заявлено в правилах https://cashuclub.com.ua/ru/regulations

Всё испробовано лично, ни по одной из операций никаких бонусов начислено не было.

:twisted: :twisted:

Ну я вам об этом и писал
viewtopic.php?p=5397752#p5397752
Оплата просто картой естественно не кошерна ибо не выбрана данная категория. А оплата гуглпэй не кошерна ибо оплата идёт не токеном а просто передачу данных карты с дальнейшим 3DS. Так что со стороны Альфа банка все четко и по правилам по таким операциям орехов 0
WallNutPen
 
Повідомлень: 5
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:09

Re: Альфа-Банк

  wtf написав:есть ли какой-то способ выпустить к цифровому хамелеону физ пластик мастеркард?
Нет, это не предусмотрено. Только Visa.

  Hotab написав:Барышне моей (я ранее упоминал, что она в два тыка случайно открыла 2 Хамона: дебетная и кредитная на 30 кгрн) сейчас по второму Хамону висит предложение КЛ.
У барышни лёгкая рука :D Иметь два ящера не предусмотрено, поэтому Спарта и лепит предложение. Возможный лимит можно прицепить к текущему кредитному ящеру.

  Hotab написав:Мне ни по одной не предлагают, и это я никогда ничего не просрочил
Пути Аллы неисповедимы. Женская логика :lol:
MASolomko
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Повідомлень: 4285
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:23

  MASolomko написав:
  wtf написав:есть ли какой-то способ выпустить к цифровому хамелеону физ пластик мастеркард?
Нет, это не предусмотрено. Только Visa.

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В черном пакете Мастер , имхо, того же статуса карта. Правда она сугубо дебетка и несложное условие бесплатности есть.
Hotab
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Повідомлень: 7171
З нами з: 15.02.09
Подякував: 492 раз.
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