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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:26
Re: Альфа-Банк
есть ли какой-то способ выпустить к цифровому хамелеону физ пластик мастеркард? доп карта или наподобие
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:29
Орешки от Аллы.
Доброго утра всем жителям этой ветки))
Для памятки всем кого интересует этот вопрос!
Методом проб выяснил, что Альфа Банк ни при каких обстоятельствах не начисляет ОРЕХИ (0,5% или согласно выбранной категории) по своей бонусной программе cashuclub если покупать (оплата картой или через GooglePay) у следующих ресурсов:
Аренда квартир:
airbnb.com
booking.com
Покупка авиабилетов:
ryanair
bees.aero
skyup
wizzair
При этом код МСС проходит (Авіаквитки, Готелі) и его Альфа идентифицирует как в заявлено в правилах
Всё испробовано лично, ни по одной из операций никаких бонусов начислено не было.
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:35
Ну вот где справедливость?))))
Барышне моей (я ранее упоминал, что она в два тыка случайно открыла 2 Хамона: дебетная и кредитная на 30 кгрн) сейчас по второму Хамону висит предложение КЛ. Та что ж такое!!! Мне ни по одной не предлагают, и это я никогда ничего не просрочил, больше года не группе риска (ЗСУ) и вообще движ по картам огромный.
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:41
Інцидент.
Спостерігаються проблеми із оформленням картки новому клієнту в Sense SuperApp з авторизацією через Дія
Додано: Сер 16 лют, 2022 10:46
Ну я вам об этом и писал
viewtopic.php?p=5397752#p5397752
Оплата просто картой естественно не кошерна ибо не выбрана данная категория. А оплата гуглпэй не кошерна ибо оплата идёт не токеном а просто передачу данных карты с дальнейшим 3DS. Так что со стороны Альфа банка все четко и по правилам по таким операциям орехов 0
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:09
Re: Альфа-Банк
Нет, это не предусмотрено. Только Visa.
У барышни лёгкая рука Иметь два ящера не предусмотрено, поэтому Спарта и лепит предложение. Возможный лимит можно прицепить к текущему кредитному ящеру.
Пути Аллы неисповедимы. Женская логика
Додано: Сер 16 лют, 2022 11:23
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