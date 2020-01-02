Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?
Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і
Декілька варіантів внизу.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:24
Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?
Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і
Декілька варіантів внизу.
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:30
Re: Альфа-Банк
Вибрати карту --> Клацнути у верхньому правому куті і з меню вибрати реквізити .
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:41
я сьодні чи сліпий, чі дурний - хз...
....побачив тепер...
КУАР_КОД і маланько-маленько - реквізити рахунку... йой!
чьо за хіпстер так зробив?! щоб йому спочатку голову вибрили, а потім бороду вищіпали!!!
а замість віски налили - тормозуху!!!
Нафіг мені КУРА-код? Коли я хочу просто копі-пейст реквізитив зробити з одниїє аппи в іншу...
і зробити це просто по старому...
зи. дякую Zochan!!!
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:48
да, весьма неплохое соединение удобства и безопасности.
но такая прочедура уже года пол наверное ... когда ввели хамелеоны - а это было как раз где то полгода назад - было так же.
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:59
Re: Альфа-Банк
IMPRINTER, такого не было. С офпредом в данной я ещё этот момент уточнял.
Изначально он сообщал, что после получения пластика цифра блокируется и активировать можно только целиком. Уточнили потом и отписался, что получив пластик, цифра не блокируется. Его можно активировать позже.
Додано: Сер 16 лют, 2022 20:52
это одна и таже карта с тем же номером, сроком ... не может одна карта быть активной, а вторая блокированной. В момент получения карты на НП - ваша вирткарта становится юридически пластиковой и блокируется, до получения во вермя доставки она имеет статус вирт. С хамелеонами полгода назад было точно так же, если вы ее заказывали по кнопке "хочу пластиковую карту", после того как оформили вирутальную - приходила карта с тем же самым номером и сроком, что и виртуалка по вышеописанной процедуре.
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