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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:24

Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?

Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і

Декілька варіантів внизу.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:30

Re: Альфа-Банк

change_pm написав:Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?

Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і

Декілька варіантів внизу.
Вибрати карту --> Клацнути у верхньому правому куті і з меню вибрати реквізити .
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:41

  Zochan написав:
change_pm написав:Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?

Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і

Декілька варіантів внизу.
Вибрати карту --> Клацнути у верхньому правому куті і з меню вибрати реквізити .

я сьодні чи сліпий, чі дурний - хз...

....побачив тепер...

КУАР_КОД і маланько-маленько - реквізити рахунку... йой!

чьо за хіпстер так зробив?! щоб йому спочатку голову вибрили, а потім бороду вищіпали!!!
а замість віски налили - тормозуху!!!

Нафіг мені КУРА-код? Коли я хочу просто копі-пейст реквізитив зробити з одниїє аппи в іншу...
і зробити це просто по старому...

зи. дякую Zochan!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:48

  MASolomko написав:
  IMPRINTER написав:как только статус карты становится "получена" (об этом альфа получает мгновенную информацю от новой почты) она сразу блокируется .... после этого ее надо по новой активировать в приложении нажав кнопку и всё ...
Вот раньше этого не было. Видимо, что-то произошло совсем недавно и изменили схему.


да, весьма неплохое соединение удобства и безопасности.
но такая прочедура уже года пол наверное ... когда ввели хамелеоны - а это было как раз где то полгода назад - было так же.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 19:59

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, такого не было. С офпредом в данной я ещё этот момент уточнял.
Изначально он сообщал, что после получения пластика цифра блокируется и активировать можно только целиком. Уточнили потом и отписался, что получив пластик, цифра не блокируется. Его можно активировать позже.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:52

  MASolomko написав:IMPRINTER, такого не было. С офпредом в данной я ещё этот момент уточнял.
Изначально он сообщал, что после получения пластика цифра блокируется и активировать можно только целиком. Уточнили потом и отписался, что получив пластик, цифра не блокируется. Его можно активировать позже.


это одна и таже карта с тем же номером, сроком ... не может одна карта быть активной, а вторая блокированной. В момент получения карты на НП - ваша вирткарта становится юридически пластиковой и блокируется, до получения во вермя доставки она имеет статус вирт. С хамелеонами полгода назад было точно так же, если вы ее заказывали по кнопке "хочу пластиковую карту", после того как оформили вирутальную - приходила карта с тем же самым номером и сроком, что и виртуалка по вышеописанной процедуре.
IMPRINTER
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