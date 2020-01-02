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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 19:24
Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?
Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і
Декілька варіантів внизу.
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change_pm
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:30
change_pm написав:Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?
Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і
Декілька варіантів внизу.
Вибрати карту --> Клацнути у верхньому правому куті і з меню вибрати реквізити .
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Zochan
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:41
Zochan написав:
change_pm написав:Хто пидкаже, де в цій конченій банці в апликухе ІБАН реквизити, щоб погасити кредитку?
Не перевести з картки на картку, а як в інших нормальних банках - поповнити свою картку і
Декілька варіантів внизу.
Вибрати карту --> Клацнути у верхньому правому куті і з меню вибрати реквізити .
я сьодні чи сліпий, чі дурний - хз...
....побачив тепер...
КУАР_КОД і маланько-маленько - реквізити рахунку... йой!
чьо за хіпстер так зробив?! щоб йому спочатку голову вибрили, а потім бороду вищіпали!!!
а замість віски налили - тормозуху!!!
Нафіг мені КУРА-код? Коли я хочу просто копі-пейст реквізитив зробити з одниїє аппи в іншу...
і зробити це просто по старому...
зи. дякую Zochan!!!
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change_pm
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:48
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
как только статус карты становится "получена" (об этом альфа получает мгновенную информацю от новой почты) она сразу блокируется .... после этого ее надо по новой активировать в приложении нажав кнопку и всё ...
Вот раньше этого не было. Видимо, что-то произошло совсем недавно и изменили схему.
да, весьма неплохое соединение удобства и безопасности.
но такая прочедура уже года пол наверное ... когда ввели хамелеоны - а это было как раз где то полгода назад - было так же.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:59
IMPRINTER, такого не было. С офпредом в данной я ещё этот момент уточнял.
Изначально он сообщал, что после получения пластика цифра блокируется и активировать можно только целиком. Уточнили потом и отписался, что получив пластик, цифра не блокируется. Его можно активировать позже.
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MASolomko
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Додано: Сер 16 лют, 2022 20:52
MASolomko написав:
IMPRINTER, такого не было. С офпредом в данной я ещё этот момент уточнял.
Изначально он сообщал, что после получения пластика цифра блокируется и активировать можно только целиком. Уточнили потом и отписался, что получив пластик, цифра не блокируется. Его можно активировать позже.
это одна и таже карта с тем же номером, сроком ... не может одна карта быть активной, а вторая блокированной. В момент получения карты на НП - ваша вирткарта становится юридически пластиковой и блокируется, до получения во вермя доставки она имеет статус вирт. С хамелеонами полгода назад было точно так же, если вы ее заказывали по кнопке "хочу пластиковую карту", после того как оформили вирутальную - приходила карта с тем же самым номером и сроком, что и виртуалка по вышеописанной процедуре.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:19
IMPRINTER написав:это одна и таже карта с тем же номером, сроком ... не может одна карта быть активной, а вторая блокированной. В момент получения карты на НП - ваша вирткарта становится юридически пластиковой и блокируется, до получения во вермя доставки она имеет статус вирт. С хамелеонами полгода назад было точно так же, если вы ее заказывали по кнопке "хочу пластиковую карту", после того как оформили вирутальную - приходила карта с тем же самым номером и сроком, что и виртуалка по вышеописанной процедуре.
Можливо це зараз так, але півроку тому коли замовляв пластик, то точно нічого не активував і вірт.карта при отриманні точно не блокувалася. Пластик так і лежить на полиці "неактивований" і кнопка "Активувати" в Сенсі без змін. Тут або таки може одна з карт бути активною, а інша в блоці або таки пластик залишався активованим після отримання на НП через недопрацювання спартанців:))
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stryzhko
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Додано: Чет 17 лют, 2022 05:59
IMPRINTER написав:
не может одна карта быть активной, а вторая блокированной.
Блокирована возможность оплачивать только пластиком пока владелец его не активирует.
Оплата через цифровую карту (используя токены) или по её реквизитам в интернете (без присутствия карты) при этом не ограничены.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 08:42
MASolomko написав: IMPRINTER написав:
не может одна карта быть активной, а вторая блокированной.
Блокирована возможность оплачивать только пластиком пока владелец его не активирует.
Оплата через цифровую карту (используя токены) или по её реквизитам в интернете (без присутствия карты) при этом не ограничены.
Возможно, что действует особый тип блокировки.
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