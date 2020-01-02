ну и где тут безопасность? сотрудник почты спокойно может срисовать реквизиты карты в момент когда она активна. а дальше дело техники найти сайт где достаточно номера, срока и свв для оплаты
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 10:58
ну и где тут безопасность? сотрудник почты спокойно может срисовать реквизиты карты в момент когда она активна. а дальше дело техники найти сайт где достаточно номера, срока и свв для оплаты
Додано: Чет 17 лют, 2022 12:38
Re: Альфа-Банк
а у меня вообще 0 орехов с покупки продуктов хотя следовало начислить хотябы 1% по стандартным условиям
смотрю тысячу епидтримки теперь также можно тратить на спорт товары
есть у когото опыт покупки онлайн/оффлайн в спортмастере и sport city картой епидтримки аллы?
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Re: Альфа-Банк
Панове, а МСС 9402 (поштові послуги) входить в грейс по Хамону?
Бо бачу цей МСС в виключеннях по нарахуванню горіхів, ну а хоч би в грейсі був. Бо не хочеться гаситися по Хамону в нуль через таку операцію (
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:14
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:27
Дякую. Цікаво, а десь є перелік МСС кодів, які не входять у грейс по кредиткам Альфи? Бо перелік МСС, по яким не нараховують горіхи знайшов, а переліку МСС, які не входять в грейс, не знайшов. Чи там може обмежений перелік - лише перекази коштів ?
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:36
Додано: Чет 17 лют, 2022 14:10
Re: Альфа-Банк+розстрочки після РД
Колеги, таке питання ,гадаю, вже тут задавали, але ось перший раз у мене таке трапилось, тому перепитую:
Пройшла РД, винесли суму на погашення, але там в основном суми від 500 грн за минулий період. А розстрочки я оформив вже після РД, зараз. Що буде зі сумою ,яку треба буде загасити в грейсі ?
Додано: Чет 17 лют, 2022 14:21
Re: Альфа-Банк
maxprofit, сума розстрочок була включена в суму заборгованості для погашення в пільговому періоді чи ні?
Якщо до РД була зроблена покупка й до РД вона розподілилася (провелася) по рахунку, то вона включається в суму заборгованості для погашення в пільговому періоді (до наступної РД). Якщо після РД такі покупки перевести в розстрочку, то розстрочка активується, але сума для погашення в пільговому періоді не зміниться і після погашення на картці можуть виникнути свої кошти.
Усе запутано )
Додано: Чет 17 лют, 2022 14:25
А як взнати суму власних коштів, що виникли після активації розстрочок після РД ?
|