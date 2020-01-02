RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:58

  IMPRINTER написав: до момента как вы получите карту она активна ... как только статус карты становится "получена" (об этом альфа получает мгновенную информацю от новой почты) она сразу блокируется .... после этого ее надо по новой активировать в приложении нажав кнопку и всё ...


ну и где тут безопасность? сотрудник почты спокойно может срисовать реквизиты карты в момент когда она активна. а дальше дело техники найти сайт где достаточно номера, срока и свв для оплаты
mephala
 
Повідомлень: 7354
З нами з: 07.04.14
Подякував: 202 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:38

Re: Альфа-Банк

  bakis написав:Сегодня получил 9 орехов за покупку в АТБ на "Хамелеон сыт"...

а у меня вообще 0 орехов с покупки продуктов хотя следовало начислить хотябы 1% по стандартным условиям

смотрю тысячу епидтримки теперь также можно тратить на спорт товары
есть у когото опыт покупки онлайн/оффлайн в спортмастере и sport city картой епидтримки аллы?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 236
З нами з: 29.11.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09

Re: Альфа-Банк

Панове, а МСС 9402 (поштові послуги) входить в грейс по Хамону?
Бо бачу цей МСС в виключеннях по нарахуванню горіхів, ну а хоч би в грейсі був. Бо не хочеться гаситися по Хамону в нуль через таку операцію (
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 02.09.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:14

  1finanсier написав:Панове, а МСС 9402 (поштові послуги) входить в грейс по Хамону?
Бо бачу цей МСС в виключеннях по нарахуванню горіхів, ну а хоч би в грейсі був. Бо не хочеться гаситися по Хамону в нуль через таку операцію (

Входит
velvet
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:27

  velvet написав:
  1finanсier написав:Панове, а МСС 9402 (поштові послуги) входить в грейс по Хамону?
Бо бачу цей МСС в виключеннях по нарахуванню горіхів, ну а хоч би в грейсі був. Бо не хочеться гаситися по Хамону в нуль через таку операцію (

Входит

Дякую. Цікаво, а десь є перелік МСС кодів, які не входять у грейс по кредиткам Альфи? Бо перелік МСС, по яким не нараховують горіхи знайшов, а переліку МСС, які не входять в грейс, не знайшов. Чи там може обмежений перелік - лише перекази коштів ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 02.09.19
Подякував: 145 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:36

1finanсier
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... %8B%D0%BC-
velvet
 
Повідомлень: 4190
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:10

Re: Альфа-Банк+розстрочки після РД

Колеги, таке питання ,гадаю, вже тут задавали, але ось перший раз у мене таке трапилось, тому перепитую:
Пройшла РД, винесли суму на погашення, але там в основном суми від 500 грн за минулий період. А розстрочки я оформив вже після РД, зараз. Що буде зі сумою ,яку треба буде загасити в грейсі ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:21

Re: Альфа-Банк

maxprofit, сума розстрочок була включена в суму заборгованості для погашення в пільговому періоді чи ні?

Якщо до РД була зроблена покупка й до РД вона розподілилася (провелася) по рахунку, то вона включається в суму заборгованості для погашення в пільговому періоді (до наступної РД). Якщо після РД такі покупки перевести в розстрочку, то розстрочка активується, але сума для погашення в пільговому періоді не зміниться і після погашення на картці можуть виникнути свої кошти.

Усе запутано )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4296
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:25

  MASolomko написав:maxprofit, сума розстрочок була включена в суму заборгованості для погашення в пільговому періоді чи ні?

Якщо до РД була зроблена покупка й до РД вона розподілилася (провелася) по рахунку, то вона включається в суму заборгованості для погашення в пільговому періоді (до наступної РД). Якщо після РД такі покупки перевести в розстрочку, то розстрочка активується, але сума для погашення в пільговому періоді не зміниться і після погашення на картці можуть виникнути свої кошти.

Усе запутано )

А як взнати суму власних коштів, що виникли після активації розстрочок після РД ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 137138139140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v, ingtrans, joik, kreuz, TDK і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 32, 33, 34
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
330 196735
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 14:52
joik
А-Банк 1 ... 1977, 1978, 1979
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19783 3318370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 11:48
flysoulfly
Идея Банк 1 ... 271, 272, 273
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2720 117191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 23:38
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.