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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:59

  Фантом написав:Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?

Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:01

Re: Альфа-Банк

  Hotab написав:Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))

О, дякую, треба буде спробувати :) бо двічі вже відповідали наступного дня
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:09

  Hotab написав:
  nickvlk1 написав:Подскажите, по премиальным мастерам банки выплачивают и золотые баллы и кишмиш (кешью)

Алкины карты не участвуют в нем.
Кроме А-клуба какого-то. Вы ее не подвяжете в МБ.


может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

но Аклаб лишен Кешью, увы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:15

  cohan написав:
  Hotab написав:
  nickvlk1 написав:Подскажите, по премиальным мастерам банки выплачивают и золотые баллы и кишмиш (кешью)

Алкины карты не участвуют в нем.
Кроме А-клуба какого-то. Вы ее не подвяжете в МБ.


может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

но Аклаб лишен Кешью, увы

Я думаю человек о черном пакете))
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.

А, чтоб 2 раза не вставать, вот ьа новая "Идеальная" в одноименном банке, вроде тоже платина. Какие там балы по МБильше?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:43

может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

но Аклаб лишен Кешью, увы[/quote]
Я думаю человек о черном пакете))
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.

А, чтоб 2 раза не вставать, вот ьа новая "Идеальная" в одноименном банке, вроде тоже платина. Какие там балы по МБильше?[/quote]

Да, про черный пакет и спрашивал)
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:46

может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

но Аклаб лишен Кешью, увы[/quote]
Я думаю человек о черном пакете))
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.

А, чтоб 2 раза не вставать, вот ьа новая "Идеальная" в одноименном банке, вроде тоже платина. Какие там балы по МБильше?[/quote]

Да, про черный пакет и спрашивал). И если я правильно понял, то по кредиткам и хамону дают орехи, а по блэк - золотые балы
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:56

nickvlk1 , черная не привязалась в "Бильше"
Если вы не в "клубе", конечно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:12

  Hotab написав:
  Фантом написав:Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?

Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))

м-мутиватор :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:14

  Hotab написав:
  Фантом написав:Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?

Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))

Не работает. :cry:
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:46

  Hotab написав:Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.

Наоборот, всё понятно! Чтобы не делать отчислений Мастеркарду за эту программу, а развивать свою...
Vorlon
 
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