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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:59
Фантом написав:
Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?
Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))
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Hotab
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:01
Hotab написав:
Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))
О, дякую, треба буде спробувати
бо двічі вже відповідали наступного дня
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chipmunk
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:09
Hotab написав: nickvlk1 написав:
Подскажите, по премиальным мастерам банки выплачивают и золотые баллы и кишмиш (кешью)
Алкины карты не участвуют в нем.
Кроме А-клуба какого-то. Вы ее не подвяжете в МБ.
может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду
но Аклаб лишен Кешью, увы
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cohan
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:15
cohan написав: Hotab написав: nickvlk1 написав:
Подскажите, по премиальным мастерам банки выплачивают и золотые баллы и кишмиш (кешью)
Алкины карты не участвуют в нем.
Кроме А-клуба какого-то. Вы ее не подвяжете в МБ.
может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду
но Аклаб лишен Кешью, увы
Я думаю человек о черном пакете))
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.
А, чтоб 2 раза не вставать, вот ьа новая "Идеальная" в одноименном банке, вроде тоже платина. Какие там балы по МБильше?
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Hotab
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:43
может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду
но Аклаб лишен Кешью, увы[/quote]
Я думаю человек о черном пакете))
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.
А, чтоб 2 раза не вставать, вот ьа новая "Идеальная" в одноименном банке, вроде тоже платина. Какие там балы по МБильше?[/quote]
Да, про черный пакет и спрашивал)
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nickvlk1
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:46
может "премиальный" это А Клаба и иммелся в виду
но Аклаб лишен Кешью, увы[/quote]
Я думаю человек о черном пакете))
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.
А, чтоб 2 раза не вставать, вот ьа новая "Идеальная" в одноименном банке, вроде тоже платина. Какие там балы по МБильше?[/quote]
Да, про черный пакет и спрашивал). И если я правильно понял, то по кредиткам и хамону дают орехи, а по блэк - золотые балы
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nickvlk1
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:56
nickvlk1 , черная не привязалась в "Бильше"
Если вы не в "клубе", конечно.
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Hotab
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Додано: Чет 17 лют, 2022 21:14
Hotab написав: Фантом написав:
Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?
Прикиньтесь пенсионером и спросите за е-пидтрымка. ))) Должно выстрелить))
Не работает.
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Фантом
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Додано: Чет 17 лют, 2022 21:46
Hotab написав:
Вообще непонятна политика Алки не участвовать в МБильше.
Наоборот, всё понятно! Чтобы не делать отчислений Мастеркарду за эту программу, а развивать свою...
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Vorlon
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