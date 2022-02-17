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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33

  Фантом написав:Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?


Ми дуже стараємося повернутися до стандартного темпу відповідей. Докладаємо всі зусилля для цього :( Пробачте, будь ласка, за незручності

Напишіть в особисті ПІБ та номер телефону, передамо в роботу швидше
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11362
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:53

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, как через авторизированный чат в Sense передать видеофайл объёмом свыше 25 МБ? Я понимаю, что можно их скидывать Славе, но не все клиенты Вашего банка знают его контакты :D

ps Я вот спросил это у поддержки и вместо ответа на этот вопрос получил уточняющийся вопрос.
MASolomko
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Повідомлень: 4302
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:56

MASolomko
Як альтернатива це чат в телеграмі або вайбері, пошта help@alfabank.kiev.ua)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 140141142143
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