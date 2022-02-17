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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33
Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:53
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, как через авторизированный чат в Sense передать видеофайл объёмом свыше 25 МБ? Я понимаю, что можно их скидывать Славе, но не все клиенты Вашего банка знают его контакты
ps Я вот спросил это у поддержки и вместо ответа на этот вопрос получил уточняющийся вопрос.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:56
MASolomko
Як альтернатива це чат в телеграмі або вайбері, пошта help@alfabank.kiev.ua)
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