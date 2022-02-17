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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33
Фантом написав:
Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?
Ми дуже стараємося повернутися до стандартного темпу відповідей. Докладаємо всі зусилля для цього
Пробачте, будь ласка, за незручності
Напишіть в особисті ПІБ та номер телефону, передамо в роботу швидше
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:53
Alfa_Bank, как через авторизированный чат в Sense передать видеофайл объёмом свыше 25 МБ? Я понимаю, что можно их скидывать Славе, но не все клиенты Вашего банка знают его контакты
ps Я вот спросил это у поддержки и вместо ответа на этот вопрос получил уточняющийся вопрос.
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:56
MASolomko
Як альтернатива це чат в телеграмі або вайбері, пошта help@alfabank.kiev.ua
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:59
MASolomko написав:
Alfa_Bank, как через авторизированный чат в Sense передать видеофайл объёмом свыше 25 МБ? Я понимаю, что можно их скидывать Славе, но не все клиенты Вашего банка знают его контакты
ps Я вот спросил это у поддержки и вместо ответа на этот вопрос получил уточняющийся вопрос.
домашнее порно ?
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:24
IMPRINTER, если ты словил баг, то текстового кейса не достаточно. Необходимо предоставить видео с воспроизведением...
ps Alfa_Bank, через Telegram получилось и передали агенту в чате Sense.
Плюс агент в Telegram ответил меньше минуты — огонь. Видно, что Алла исправляется с ожиданием в поддержке )
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:50
Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
mustbe написав:
Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:19
mustbe написав:Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
mustbe написав:
Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?
Вибачте, проґавили ваше питання.
Відписали в ПП.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:21
Alfa_Bank написав: mustbe написав:Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
mustbe написав:
Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?
Вибачте, проґавили ваше питання.
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А чего там такого секретного?
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novichok
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:23
Alfa_Bank написав: mustbe написав:Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
mustbe написав:
Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?
Вибачте, проґавили ваше питання.
Відписали в ПП.
Справді, нашому братові також цікаво, усьому загалові кажіть, тут і зараз.
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