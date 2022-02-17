RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33

  Фантом написав:Альфа-банк, более пяти часов не отвечает поддержка. Зачем вам вобще чат?


Ми дуже стараємося повернутися до стандартного темпу відповідей. Докладаємо всі зусилля для цього :( Пробачте, будь ласка, за незручності

Напишіть в особисті ПІБ та номер телефону, передамо в роботу швидше
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 06:53

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, как через авторизированный чат в Sense передать видеофайл объёмом свыше 25 МБ? Я понимаю, что можно их скидывать Славе, но не все клиенты Вашего банка знают его контакты :D

ps Я вот спросил это у поддержки и вместо ответа на этот вопрос получил уточняющийся вопрос.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4303
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:56

MASolomko
Як альтернатива це чат в телеграмі або вайбері, пошта help@alfabank.kiev.ua)
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:59

  MASolomko написав:Alfa_Bank, как через авторизированный чат в Sense передать видеофайл объёмом свыше 25 МБ? Я понимаю, что можно их скидывать Славе, но не все клиенты Вашего банка знают его контакты :D

ps Я вот спросил это у поддержки и вместо ответа на этот вопрос получил уточняющийся вопрос.


домашнее порно ?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38418
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6117 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:24

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER, если ты словил баг, то текстового кейса не достаточно. Необходимо предоставить видео с воспроизведением...

ps Alfa_Bank, через Telegram получилось и передали агенту в чате Sense.
Плюс агент в Telegram ответил меньше минуты — огонь. Видно, что Алла исправляется с ожиданием в поддержке )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4303
З нами з: 08.03.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:50

Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
  mustbe написав:Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 27.12.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:19

  mustbe написав:Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
  mustbe написав:Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?


Вибачте, проґавили ваше питання.
Відписали в ПП.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11363
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:21

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
  mustbe написав:Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?


Вибачте, проґавили ваше питання.
Відписали в ПП.

А чего там такого секретного?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:23

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Alfa_Bank
Я, конечно, понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же хотелось бы получить хоть какой-то ответ:
  mustbe написав:Какие компенсации положены тем клиентам, которым не начислили эко-бонусы в срок, указанный в ДКБО, то есть не позднее 16-го числа ?


Вибачте, проґавили ваше питання.
Відписали в ПП.

Справді, нашому братові також цікаво, усьому загалові кажіть, тут і зараз.
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 10.12.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 140141142143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, cohan, IGNAT, Інкогніто, kreuz, M-Audio, novichok, stuermer01, WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МР Банк (Сбербанк) 1 ... 662, 663, 664
Anonymous » П'ят 19 гру, 2008 16:13
6630 1370991
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 12:23
cohan
Банк Львів 1 ... 36, 37, 38
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
370 175035
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 11:52
tetiv
А-Банк 1 ... 1977, 1978, 1979
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19785 3322423
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 11:07
ricardo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1429)
18.02.2022 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.