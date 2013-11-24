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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145>

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Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:30

Re: Альфа-Банк

Панове, а сплата фаберлік у нексті Хамоном входить у грейс і який мсс буде?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:56

  Vorlon написав:1finanсier
То есть вы за столько лет на форуме так и не поняли, что любые торговые операции подразумевают под собой льготный период?

Ну не прям та уж "сколько лет на форуме"- а лише 2,5 років )
І основне, що зрозумів - це те, що краще десять разів переспросити за ситуації, з якими не стикався, ніж один раз стати спонсором банку. Бо у тому ж Промі чи НП, чи у деяких тррговців на розетці теж начебто торгові операції - оплата за товар. Але самі знаєте за ті ньюанси.
Востаннє редагувалось 1finanсier в П'ят 18 лют, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:03

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Відписали в ПП.

Эко-бонусы не начислили никому.
Потому хотелось бы получить публичный ответ


Мне пришли.
Может пока только в кабинете видны, а не на счете. Трудно мне проверить.
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 18 лют, 2022 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:05

Aps о! раз нельзя поощрить кому не пришли, предлагаю наказать тех кому пришли :lol: :lol: :lol:
хоть какая-то справедливость
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:14

  Aps написав: Может пока только в кабинете видны, а не на счете. Трудно мне проверить.

На каком счёте вы их хотите увидеть ?
На счёте - чего ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:17

  Hotab написав:
  nickvlk1 написав:Подскажите, по премиальным мастерам банки выплачивают и золотые баллы и кишмиш (кешью)

Алкины карты не участвуют в нем.
Кроме А-клуба какого-то. Вы ее не подвяжете в МБ.

Были у меня Танки от Аллы со времен катания на качелях с Шариком.
Так эти World of Tanks я тогда привязал в Бильше. Сейчас они видны как Заблокированные.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:27

  mustbe написав:
  Aps написав: Может пока только в кабинете видны, а не на счете. Трудно мне проверить.

На каком счёте вы их хотите увидеть ?
На счёте - чего ?


На бонусном счете подяки.
Разве тут могут быть другие варианты?

В итоговых бонусах в кабинете они точно уже есть.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:41

  Aps написав: На бонусном счете подяки.
Разве тут могут быть другие варианты?
В итоговых бонусах в кабинете они точно уже есть.

Так кроме итоговой суммы - в той кабине нет никакой информации.
Движения/выписки по этим бонусам - нет такого функционала.
Потому, имхо, увеличение итоговой суммы - это и есть желаемый результат.
Нет смысла ждать некоего отдельного прихода на счёт.
Если итог увеличился - этого более чем достаточно.
Имхо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:44

  mustbe написав:Так кроме итоговой суммы - в той кабине нет никакой информации.


Там есть итоговая сумма начисленных за весь период экобонусов от банка.
И есть сумма остатка на бонусном счете на данный момент.

Начисления сперва появляется в итогах. Потом на самом счете. Возможно даже на следующий день.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:53

  Aps написав:Там есть итоговая сумма начисленных за весь период экобонусов от банка.
И есть сумма остатка на бонусном счете на данный момент.

Теперь ясно. Просто никогда раньше на итоговую сумму не обращал внимания, все движения отслеживал по изменению доступных бонусов.
Как по мне: эта итоговая сумма - какая-то лишняя сущность, огромное невнятное число
mustbe
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