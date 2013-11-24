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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:30
Re: Альфа-Банк
Панове, а сплата фаберлік у нексті Хамоном входить у грейс і який мсс буде?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:56
Ну не прям та уж "сколько лет на форуме"- а лише 2,5 років )
І основне, що зрозумів - це те, що краще десять разів переспросити за ситуації, з якими не стикався, ніж один раз стати спонсором банку. Бо у тому ж Промі чи НП, чи у деяких тррговців на розетці теж начебто торгові операції - оплата за товар. Але самі знаєте за ті ньюанси.
Востаннє редагувалось 1finanсier в П'ят 18 лют, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:03
Мне пришли.
Может пока только в кабинете видны, а не на счете. Трудно мне проверить.
Востаннє редагувалось Aps в П'ят 18 лют, 2022 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:05
Aps о! раз нельзя поощрить кому не пришли, предлагаю наказать тех кому пришли
хоть какая-то справедливость
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:14
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:17
Были у меня Танки от Аллы со времен катания на качелях с Шариком.
Так эти World of Tanks я тогда привязал в Бильше. Сейчас они видны как Заблокированные.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:27
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:41
Так кроме итоговой суммы - в той кабине нет никакой информации.
Движения/выписки по этим бонусам - нет такого функционала.
Потому, имхо, увеличение итоговой суммы - это и есть желаемый результат.
Нет смысла ждать некоего отдельного прихода на счёт.
Если итог увеличился - этого более чем достаточно.
Имхо
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:44
Там есть итоговая сумма начисленных за весь период экобонусов от банка.
И есть сумма остатка на бонусном счете на данный момент.
Начисления сперва появляется в итогах. Потом на самом счете. Возможно даже на следующий день.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:53
Теперь ясно. Просто никогда раньше на итоговую сумму не обращал внимания, все движения отслеживал по изменению доступных бонусов.
Как по мне: эта итоговая сумма - какая-то лишняя сущность, огромное невнятное число
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