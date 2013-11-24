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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

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Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59

  mustbe написав:Как по мне: эта итоговая сумма - какая-то лишняя сущность, огромное невнятное число

А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15

  Aps написав: А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.

Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса, а не общего итога за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее
mustbe
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