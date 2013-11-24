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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59
mustbe написав:
Как по мне: эта итоговая сумма - какая-то лишняя сущность, огромное невнятное число
А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15
Aps написав:
А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса
, а не общего итога
за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее
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