А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15
Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса, а не общего итога за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:32
Тобто бонуси прийшли, все ок?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39
Не. Баланс доступных бонусов не изменился.
Насколько я понял - Aps отслеживал параметр "итоговая сумма за несколько лет" и увидел его изменение.
Поскольку этот параметр мало кем отслеживается - никто кроме него прихода не увидел.
Ждём увеличения доступных бонусов
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:31
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank, посмотрете моё обращение в поддержку, через которую я обратился в Viber. У меня нет слов.
Я пытаюсь на портале "Дія" через браузер пройти авторизацію через "BankID НБУ", используя Альфа-Банк.
Так вот в поле "Дата выдачи документа" указана страна выдачи, а в поле "Страна выдачи" — пусто. Обратился в поддержку и вот мне техотдел передал ответ, чтобы я переустановил приложения "Дія" і Sense... У меня нет слов.
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