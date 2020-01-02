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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

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Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59

  mustbe написав:Как по мне: эта итоговая сумма - какая-то лишняя сущность, огромное невнятное число

А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15

  Aps написав: А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.

Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса, а не общего итога за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:32

  mustbe написав:
  Aps написав: А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.

Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса, а не общего итога за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее


Тобто бонуси прийшли, все ок?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39

  Alfa_Bank написав:Тобто бонуси прийшли, все ок?

Не. Баланс доступных бонусов не изменился.
Насколько я понял - Aps отслеживал параметр "итоговая сумма за несколько лет" и увидел его изменение.
Поскольку этот параметр мало кем отслеживается - никто кроме него прихода не увидел.
Ждём увеличения доступных бонусов
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:31

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, посмотрете моё обращение в поддержку, через которую я обратился в Viber. У меня нет слов.
Я пытаюсь на портале "Дія" через браузер пройти авторизацію через "BankID НБУ", используя Альфа-Банк.

Так вот в поле "Дата выдачи документа" указана страна выдачи, а в поле "Страна выдачи" — пусто. Обратился в поддержку и вот мне техотдел передал ответ, чтобы я переустановил приложения "Дія" і Sense... У меня нет слов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:15

  MASolomko написав:Alfa_Bank, посмотрете моё обращение в поддержку, через которую я обратился в Viber. У меня нет слов.
Я пытаюсь на портале "Дія" через браузер пройти авторизацію через "BankID НБУ", используя Альфа-Банк.

Так вот в поле "Дата выдачи документа" указана страна выдачи, а в поле "Страна выдачи" — пусто. Обратился в поддержку и вот мне техотдел передал ответ, чтобы я переустановил приложения "Дія" і Sense... У меня нет слов.

Дякую, що повідомили. Передали запит назад в роботу ІТ-відділу, щоб виправили проблему. Також проведемо з ними роботу, щоб в майбутньому більш ефективно вирішували проблему. По факту вирішення питання додатково відпишемо вам в вайбері
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:21

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, заодно розгляньте соррі-бонус. Я ж не просто так тримав себе в руках і зносив застосунки "Дія" і "Sense", що вони не винні :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:47

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Тобто бонуси прийшли, все ок?

Не. Баланс доступных бонусов не изменился.
Насколько я понял - Aps отслеживал параметр "итоговая сумма за несколько лет" и увидел его изменение.
Поскольку этот параметр мало кем отслеживается - никто кроме него прихода не увидел.
Ждём увеличения доступных бонусов

Справді, Бонуси за постійне користування карткою ЕКО "Максимум" від "Альфа-Банк" у кабінеті з'явилися, але доступна сума НЕ збільшилася.

Тож якщо сорі-бонусу Альфі шкода, то дайте хоч ЕКО якогось смачного копняка, щоб десь там у них добряче застрягло: свиноту зобіжати просто НЕ МОЖНА!
kreuz
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