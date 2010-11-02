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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59
mustbe написав:
Как по мне: эта итоговая сумма - какая-то лишняя сущность, огромное невнятное число
А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15
Aps написав:
А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса
, а не общего итога
за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:32
mustbe написав: Aps написав:
А как отследить сколько реально пришло?
Самый надежный способ отнять текущий остаток от остатка прошлого месяца.
Единственный минус что его надо будет предварительно куда-то сохранить.
Ну, можно и так.
А мне удобнее отслеживать изменения текущего баланса
, а не общего итога
за несколько лет, который мало о чём говорит.
Кому что удобнее
Тобто бонуси прийшли, все ок?
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39
Alfa_Bank написав:
Тобто бонуси прийшли, все ок?
Не. Баланс доступных бонусов не изменился.
Насколько я понял - Aps
отслеживал параметр "итоговая сумма за несколько лет" и увидел его изменение.
Поскольку этот параметр мало кем отслеживается - никто кроме него прихода не увидел.
Ждём увеличения доступных бонусов
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:31
Alfa_Bank, посмотрете моё обращение в поддержку, через которую я обратился в Viber. У меня нет слов.
Я пытаюсь на портале "Дія" через браузер пройти авторизацію через "BankID НБУ", используя Альфа-Банк.
Так вот в поле "Дата выдачи документа" указана страна выдачи, а в поле "Страна выдачи" — пусто. Обратился в поддержку и вот мне техотдел передал ответ, чтобы я переустановил приложения "Дія" і Sense... У меня нет слов.
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:15
MASolomko написав:
Alfa_Bank, посмотрете моё обращение в поддержку, через которую я обратился в Viber. У меня нет слов.
Я пытаюсь на портале "Дія" через браузер пройти авторизацію через "BankID НБУ", используя Альфа-Банк.
Так вот в поле "Дата выдачи документа" указана страна выдачи, а в поле "Страна выдачи" — пусто. Обратился в поддержку и вот мне техотдел передал ответ, чтобы я переустановил приложения "Дія" і Sense... У меня нет слов.
Дякую, що повідомили. Передали запит назад в роботу ІТ-відділу, щоб виправили проблему. Також проведемо з ними роботу, щоб в майбутньому більш ефективно вирішували проблему. По факту вирішення питання додатково відпишемо вам в вайбері
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:21
Alfa_Bank, заодно розгляньте соррі-бонус. Я ж не просто так тримав себе в руках і зносив застосунки "Дія" і "Sense", що вони не винні
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:47
mustbe написав: Alfa_Bank написав:
Тобто бонуси прийшли, все ок?
Не. Баланс доступных бонусов не изменился.
Насколько я понял - Aps
отслеживал параметр "итоговая сумма за несколько лет" и увидел его изменение.
Поскольку этот параметр мало кем отслеживается - никто кроме него прихода не увидел.
Ждём увеличения доступных бонусов
Справді, Бонуси за постійне користування карткою ЕКО "Максимум" від "Альфа-Банк" у кабінеті з'явилися, але доступна сума НЕ збільшилася.
Тож якщо сорі-бонусу Альфі шкода, то дайте хоч ЕКО якогось смачного копняка, щоб десь там у них добряче застрягло: свиноту зобіжати просто НЕ МОЖНА!
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Додано: Суб 19 лют, 2022 07:30
Приехала эко-зп
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mustbe
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