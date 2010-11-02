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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:54

  Citizen_D написав:Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.


Ответ Альфы:
Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо
Stigmated
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.11.20
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:33

  Stigmated написав:
  Citizen_D написав:Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.


Ответ Альфы:
Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо

Ну вот как их теперь называть?! :twisted:
Сначала дали,потом забрали без предупреждения...Сегодня попал орешков на 50,знал бы Б5 рассчитывался. :(
novichok
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Повідомлень: 2567
З нами з: 31.03.13
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  #<1 ... 143144145146
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