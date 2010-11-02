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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:54
Ответ Альфы:
Citizen_D написав:
Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.
Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:33
Stigmated написав:
Ответ Альфы:
Citizen_D написав:
Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.
Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо
Ну вот как их теперь называть?!
Сначала дали,потом забрали без предупреждения...Сегодня попал орешков на 50,знал бы Б5 рассчитывался.
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