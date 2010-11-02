Citizen_D написав:Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.
Ответ Альфы: Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо
Citizen_D написав:Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.
Ответ Альфы: Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо
Ну вот как их теперь называть?! Сначала дали,потом забрали без предупреждения...Сегодня попал орешков на 50,знал бы Б5 рассчитывался.
ВIВ, в новых пакетах две карты бесплатно. Одна к основному счёту, а вторую ты можешь бесплатно оформить или к текущей карты (в виде допке), или к новому счёту (гривна или валютные). Остальные карты будут платные и необходимо идти в отделение банка.
ВIВ написав:MASolomko Ясно, присматриваю для валютообмена, по $ не плохой курс рисует 28,4. Бесплатно $ всего 2раза в месяц через кассу забрать... Может посоветуете более интересную схему, в других банках?
Мастби ведёт шииикарную талбичку https://mustbe.ml/kurs/ Выбирай -- не хочу. Но у каждой банки есть свои причуды на обнал. Например, у Алки можно скирдовать валюту на сбер и выводить с него нашару анлим каждые 14дн. У Таси нужен шахер-махер с Платівкой/сбер/Б5 У Симы -- депозитка/пакетка Юзайте Шапито. Тамо всё прозрачно, и курсы подправили
А мож вааще уйти в безнал? Хранить на каждой банке допустимую для себя сумму валюты и на одной банке продать, а др. докупить, а гривну перекидывать покругу. Вот тока финмон может возбудиться