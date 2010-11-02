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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

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Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:54

  Citizen_D написав:Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.


Ответ Альфы:
Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо
Stigmated
 
Повідомлень: 14
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:33

  Stigmated написав:
  Citizen_D написав:Хамелеон уже не сыт. Лафа кончилась , судя по отзывам клиентов.


Ответ Альфы:
Раніше в вибірку акції потрапили клієнти, які активні користувачі картки Caméléon (але за умовами акції беруть участь тільки картки Caméléon за якими не було операцій протягом 90 днів і вони оформлені до 10.01.22) і ці клієнти будуть виключені. Приносимо вибачення за такі незручності. Але раніше нараховані бонуси анулювати не будемо

Ну вот как их теперь называть?! :twisted:
Сначала дали,потом забрали без предупреждения...Сегодня попал орешков на 50,знал бы Б5 рассчитывался. :(
novichok
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Повідомлень: 2568
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:00

Я правильно понимаю тарифы по White, тут только одна бесплатная допка в валюте возможна, или в USD или в Евро?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:11

Re: Альфа-Банк

ВIВ, в новых пакетах две карты бесплатно. Одна к основному счёту, а вторую ты можешь бесплатно оформить или к текущей карты (в виде допке), или к новому счёту (гривна или валютные). Остальные карты будут платные и необходимо идти в отделение банка.
MASolomko
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Повідомлень: 4311
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:44

MASolomko
Ясно, присматриваю для валютообмена, по $ не плохой курс рисует 28,4.
Бесплатно $ всего 2раза в месяц через кассу забрать...
Может посоветуете более интересную схему, в других банках?
ВIВ
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Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:58

  ВIВ написав:MASolomko
Ясно, присматриваю для валютообмена, по $ не плохой курс рисует 28,4.
Бесплатно $ всего 2раза в месяц через кассу забрать...
Может посоветуете более интересную схему, в других банках?

Мастби ведёт шииикарную талбичку https://mustbe.ml/kurs/
Выбирай -- не хочу.
Но у каждой банки есть свои причуды на обнал.
Например, у Алки можно скирдовать валюту на сбер и выводить с него нашару анлим каждые 14дн.
У Таси нужен шахер-махер с Платівкой/сбер/Б5
У Симы -- депозитка/пакетка
Юзайте Шапито. Тамо всё прозрачно, и курсы подправили :wink:

А мож вааще уйти в безнал? Хранить на каждой банке допустимую для себя сумму валюты и на одной банке продать, а др. докупить, а гривну перекидывать покругу.
Вот тока финмон может возбудиться :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:56

Альфа сегодня опять СЭП не отправляет? Отправил в 13-02 в моно. В моно не пришло.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:04

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:А мож вааще уйти в безнал?

В свете страшилок о войне, как-то стремно.
Введут с дуру ВП или грохнется банковская инфраструктура.
Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал.
  Amethyst написав:Вот тока финмон может возбудиться

Меньшее из зол, но так же неприятно. Вроде как моньку ответ откуда дровишки устроил, но осадочек остался.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:14

  ВIВ написав:Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал.

А если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:19

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом?

ИМНО вероятность данного события по сравнению с моментальной блокировкой активов из-за введения военного положения или краха БС несоизмеримо ниже.
ВIВ
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