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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:57

  Vorlon написав:
  ВIВ написав:Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал.

А если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом?


им попросить могут поделиться и представители теробороны (все для фронта все для победы) и морадеры и кто угодно ... риски хранения в нале они так или иначе всегда одинаковые.

в банках тоже свои риски - военное положение - это сразу форм-мажер - вам уже никто ничего не должен, это у вас прописано в договоре. Это сразу рост курса до небывалых высот и у кого они в гривне - это уже равносильно туалетной бумаге, даже, если вернут потом, а у кого в долларах - это непонятно когда и чем вернут потом.

как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.
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  #<1 ... 144145146147
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