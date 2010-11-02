Додано: Нед 20 лют, 2022 15:57

Vorlon написав: ВIВ написав: Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал. Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал.

А если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом? А если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом?

им попросить могут поделиться и представители теробороны (все для фронта все для победы) и морадеры и кто угодно ... риски хранения в нале они так или иначе всегда одинаковые.в банках тоже свои риски - военное положение - это сразу форм-мажер - вам уже никто ничего не должен, это у вас прописано в договоре. Это сразу рост курса до небывалых высот и у кого они в гривне - это уже равносильно туалетной бумаге, даже, если вернут потом, а у кого в долларах - это непонятно когда и чем вернут потом.как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.