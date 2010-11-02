Додано: Нед 20 лют, 2022 17:22

Aps написав: IMPRINTER написав: как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом. как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.



Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность. Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность.

зато она будет при вас и никому недоступна, ни государству, ни морадерам, ни завоевателям, ни освободителям. В военное время вы даже в своей хате обязаны размещать всех кого скажут, машины забирают для военных целей и т.п. Крипта в этом плане броня. В случае ВП вы обычные деньги тоже особо никуда не переведете.+ криптой можно и напрямую рассчитываться, не обязательно ее куда-то выводить ...за границу вы наличку особо не вывезете, безнал при заморозке не перевезете ...+ но никто не говорит, что все до копейки в крипту, но основную массу вполне можно, по крейней мере риски утраты сбережений в виде денег при военном положении в ней будет самый низкий. Тем более, что в банке вы держите доллары по сути под 0%.Никто не говjрит, что уходить именно в классчисекую крипку (биток, эфир), можно в стейблкоины типа USDT, который привязан к доллару, коллеблется в пределах 1-2% макс., быстро и дешево переводится, поэтому рисков, что крипта упадет у вас тоже не будет.