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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:57

  Vorlon написав:
  ВIВ написав:Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал.

А если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом?


им попросить могут поделиться и представители теробороны (все для фронта все для победы) и морадеры и кто угодно ... риски хранения в нале они так или иначе всегда одинаковые.

в банках тоже свои риски - военное положение - это сразу форм-мажер - вам уже никто ничего не должен, это у вас прописано в договоре. Это сразу рост курса до небывалых высот и у кого они в гривне - это уже равносильно туалетной бумаге, даже, если вернут потом, а у кого в долларах - это непонятно когда и чем вернут потом.

как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:14

  IMPRINTER написав:как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.


Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:22

  Aps написав:
  IMPRINTER написав:как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.


Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность.


зато она будет при вас и никому недоступна, ни государству, ни морадерам, ни завоевателям, ни освободителям. В военное время вы даже в своей хате обязаны размещать всех кого скажут, машины забирают для военных целей и т.п. Крипта в этом плане броня. В случае ВП вы обычные деньги тоже особо никуда не переведете.

+ криптой можно и напрямую рассчитываться, не обязательно ее куда-то выводить ...
за границу вы наличку особо не вывезете, безнал при заморозке не перевезете ...
+ но никто не говорит, что все до копейки в крипту, но основную массу вполне можно, по крейней мере риски утраты сбережений в виде денег при военном положении в ней будет самый низкий. Тем более, что в банке вы держите доллары по сути под 0%.

Никто не говjрит, что уходить именно в классчисекую крипку (биток, эфир), можно в стейблкоины типа USDT, который привязан к доллару, коллеблется в пределах 1-2% макс., быстро и дешево переводится, поэтому рисков, что крипта упадет у вас тоже не будет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:38

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:можно в стейблкоины типа USDT,

дада, насоветуйте тут скам-скамищем людям благородним!
жодного разу ця скам канторка не показала звідки в неї забезпечення і тд і тп
раджу подалі триматись від цього г-на

https://www.bloomberg.com/news/features ... oin-tether

і купу інших пруфів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:18

  greenozon написав:дада, насоветуйте тут скам-скамищем людям благородним!
жодного разу ця скам канторка не показала звідки в неї забезпечення і тд і тп
раджу подалі триматись від цього г-на

https://www.bloomberg.com/news/features ... oin-tether

і купу інших пруфів

Там есть интересный стейблкоин под названием UST. Он подкреплён криптой, вместо ценных бумаг и пока что показывает неплохую стабильность во время падений рынка.
Adast
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:58

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:зато она будет при вас и никому недоступна, ни государству, ни морадерам, ни завоевателям, ни освободителям...
И сам, скорее всего, не воспользуешься при ВП.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Что лучше, так это каждый должен решить для себя. IMHO
MASolomko
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