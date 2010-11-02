ВIВ написав:Я наоборот ищу варианты как быстро вывести из системы все активы в нал.
А если вежливые люди попросят поделиться с ними вашим налом?
им попросить могут поделиться и представители теробороны (все для фронта все для победы) и морадеры и кто угодно ... риски хранения в нале они так или иначе всегда одинаковые.
в банках тоже свои риски - военное положение - это сразу форм-мажер - вам уже никто ничего не должен, это у вас прописано в договоре. Это сразу рост курса до небывалых высот и у кого они в гривне - это уже равносильно туалетной бумаге, даже, если вернут потом, а у кого в долларах - это непонятно когда и чем вернут потом.
как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.
IMPRINTER написав:как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.
Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность.
IMPRINTER написав:как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.
Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность.
зато она будет при вас и никому недоступна, ни государству, ни морадерам, ни завоевателям, ни освободителям. В военное время вы даже в своей хате обязаны размещать всех кого скажут, машины забирают для военных целей и т.п. Крипта в этом плане броня. В случае ВП вы обычные деньги тоже особо никуда не переведете.
+ криптой можно и напрямую рассчитываться, не обязательно ее куда-то выводить ... за границу вы наличку особо не вывезете, безнал при заморозке не перевезете ... + но никто не говорит, что все до копейки в крипту, но основную массу вполне можно, по крейней мере риски утраты сбережений в виде денег при военном положении в ней будет самый низкий. Тем более, что в банке вы держите доллары по сути под 0%.
Никто не говjрит, что уходить именно в классчисекую крипку (биток, эфир), можно в стейблкоины типа USDT, который привязан к доллару, коллеблется в пределах 1-2% макс., быстро и дешево переводится, поэтому рисков, что крипта упадет у вас тоже не будет.
IMPRINTER написав:как ни странно, но при анализе рисков, для военного положения крипта пожалуй будет как самый надежный источник хранения - он доступен везде в любой стране мира, ее не нужно вести в чемодане, прятать в анусе или переводить свифтом.
Крипту ж надо куда-то выводить чтоб использовать. Совсем не факт что в случае ВП будет такая возможность.
Поддержу мысль. Это как у Вас есть где-то, даже очень близко, например в селе недалеко - заначка с деньгами, золотом, подвал с продуктами. НО в рисковой ситуации Вы не сможете ими воспользоваться просто потому, что не сможете туда добратся. Так и с банками и с криптой - нет работающего интернета и работающей БС вообще. По крипте проще в случае возможности выехать.