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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:54

Только что.... хамон кредитные работает
novichok
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Повідомлень: 2577
З нами з: 31.03.13
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Подякували: 204 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:01

  novichok написав:Только что.... хамон кредитные работает


Зараз працюють оплати всіма картками. Тримаймося 💪
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11373
З нами з: 18.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:04

Re: Альфа-Банк

за последний час 3 раза рассчитывалась Альфой. обычно картой этого банка не пользуюсь, но пришлось поскольку намертво давал отказ типа нет денег Таскомбанк , жутко глючил Приват и одна с десяти операций проходила по Моно (так кассир сказал, не вижу повода не верить). Альфе спасибо.
lora
 
Повідомлень: 323
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:05

Alfa_Bank, карты в рублях уже открываете?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:24

питання до представника - куди з мабу пропала опції по зміні карткових лімітів?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1154
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