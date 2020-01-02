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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 12:54
Только что.... хамон кредитные работает
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novichok
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:01
novichok написав:
Только что.... хамон кредитные работает
Зараз працюють оплати всіма картками. Тримаймося 💪
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:04
за последний час 3 раза рассчитывалась Альфой. обычно картой этого банка не пользуюсь, но пришлось поскольку намертво давал отказ типа нет денег Таскомбанк , жутко глючил Приват и одна с десяти операций проходила по Моно (так кассир сказал, не вижу повода не верить). Альфе спасибо.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:24
питання до представника - куди з мабу пропала опції по зміні карткових лімітів?
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wild.tomcat
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