RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
47%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:01

Re: Альфа-Банк

Зрізали під 0 одну ред. Другу не чіпали, там великий ліміт і майже не вибраний. Дружині зрізали з хамона 20 000. Рівно до заборгованості в 10 000.
Дивно, що не зважаючи на деякі зниження лімітів, ще є кредитні ліміти, якими можно скористатися і це від рашистського банку
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 402
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:51

Re: Альфа-Банк

Чув, що за зняття з Привата Альфа кидає коміс, хтось потрапляв із форумчан?
По двох хамонах зрізали 25000, на другий в мінус, благо невеликий - погасив. Могли б у мінус не різати. Bitches.
Прораб
 
Повідомлень: 668
З нами з: 02.03.19
Подякував: 515 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:56

Re: Альфа-Банк

Rimlyanin1 написав:Зрізали під 0 одну ред. Другу не чіпали, там великий ліміт і майже не вибраний. Дружині зрізали з хамона 20 000. Рівно до заборгованості в 10 000.
Дивно, що не зважаючи на деякі зниження лімітів, ще є кредитні ліміти, якими можно скористатися і це від рашистського банку
Зрізали ліміт і по другій ред. В мінусі на 2,5 тис. Грн. Погашати не планую поки що
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 402
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:00

Re: Альфа-Банк

Так , позрізали ліміти, але ще встиг скористатися 2 раза. Альфа трималася цілий день ..
maxprofit
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:34

Re: Альфа-Банк

Серьёзно или?
Секторальные санкции также накладывают на другие крупные банки России. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
Citizen_D
 
Повідомлень: 105
З нами з: 14.03.20
Подякував: 98 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:37

Re: Альфа-Банк

Citizen_D написав:Серьёзно или?
Секторальные санкции также накладывают на другие крупные банки России. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
То на российскую Альфу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31240
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1324 раз.
Подякували: 7484 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:10

Таки да, украинская Альфа де юре уже не принадлежит россиянам, потому всякие-разные санкции её не касались ни до недавнего времени, ни сейчас. Многое, конечно, меняется, но пока так.
Oberon
 
Повідомлень: 206
З нами з: 15.09.20
Подякував: 98 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:10

  novichok написав:Хамон за кредитные похоже все...
Ред,пока,работает за кредитные

Норм работает, если лимита хватает. Правда из остатка 2К срезал около 1К (по двум аккам). Оставшийся 1К успешно отоварился + КБ работает. Последняя оплата была около 20-00 - хамоном.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7142
З нами з: 20.01.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 272, 273, 274
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2731 140284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 22:15
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 58, 59, 60
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
593 143681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 19:53
sergia
ОТП БАНК 1 ... 707, 708, 709
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
7085 1805213
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лют, 2022 19:10
tomas-artem

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.