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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157>

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Альфа-Банк 4.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:01

Re: Альфа-Банк

Зрізали під 0 одну ред. Другу не чіпали, там великий ліміт і майже не вибраний. Дружині зрізали з хамона 20 000. Рівно до заборгованості в 10 000.
Дивно, що не зважаючи на деякі зниження лімітів, ще є кредитні ліміти, якими можно скористатися і це від рашистського банку
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:51

Re: Альфа-Банк

Чув, що за зняття з Привата Альфа кидає коміс, хтось потрапляв із форумчан?
По двох хамонах зрізали 25000, на другий в мінус, благо невеликий - погасив. Могли б у мінус не різати. Bitches.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 21:56

Re: Альфа-Банк

Rimlyanin1 написав:Зрізали під 0 одну ред. Другу не чіпали, там великий ліміт і майже не вибраний. Дружині зрізали з хамона 20 000. Рівно до заборгованості в 10 000.
Дивно, що не зважаючи на деякі зниження лімітів, ще є кредитні ліміти, якими можно скористатися і це від рашистського банку
Зрізали ліміт і по другій ред. В мінусі на 2,5 тис. Грн. Погашати не планую поки що
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:00

Re: Альфа-Банк

Так , позрізали ліміти, але ще встиг скористатися 2 раза. Альфа трималася цілий день ..
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:34

Re: Альфа-Банк

Серьёзно или?
Секторальные санкции также накладывают на другие крупные банки России. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:37

Re: Альфа-Банк

Citizen_D написав:Серьёзно или?
Секторальные санкции также накладывают на другие крупные банки России. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
То на российскую Альфу
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:10

Таки да, украинская Альфа де юре уже не принадлежит россиянам, потому всякие-разные санкции её не касались ни до недавнего времени, ни сейчас. Многое, конечно, меняется, но пока так.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:10

  novichok написав:Хамон за кредитные похоже все...
Ред,пока,работает за кредитные

Норм работает, если лимита хватает. Правда из остатка 2К срезал около 1К (по двум аккам). Оставшийся 1К успешно отоварился + КБ работает. Последняя оплата была около 20-00 - хамоном.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:13

Забрали все лимиты на всех картах. Ур..ды.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:17

Striker
Полетела ваша схема со сменой каждые несколько дней карты с разными РД - какой ужас...
Vorlon
 
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