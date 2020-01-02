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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лют, 2022 20:01
Зрізали під 0 одну ред. Другу не чіпали, там великий ліміт і майже не вибраний. Дружині зрізали з хамона 20 000. Рівно до заборгованості в 10 000.
Дивно, що не зважаючи на деякі зниження лімітів, ще є кредитні ліміти, якими можно скористатися і це від рашистського банку
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 24 лют, 2022 20:51
Чув, що за зняття з Привата Альфа кидає коміс, хтось потрапляв із форумчан?
По двох хамонах зрізали 25000, на другий в мінус, благо невеликий - погасив. Могли б у мінус не різати. Bitches.
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Прораб
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Додано: Чет 24 лют, 2022 21:56
Rimlyanin1 написав:Зрізали під 0 одну ред. Другу не чіпали, там великий ліміт і майже не вибраний. Дружині зрізали з хамона 20 000. Рівно до заборгованості в 10 000.
Дивно, що не зважаючи на деякі зниження лімітів, ще є кредитні ліміти, якими можно скористатися і це від рашистського банку
Зрізали ліміт і по другій ред. В мінусі на 2,5 тис. Грн. Погашати не планую поки що
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Rimlyanin1
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:00
Так , позрізали ліміти, але ще встиг скористатися 2 раза. Альфа трималася цілий день ..
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:34
Серьёзно или?
Секторальные санкции также накладывают на другие крупные банки России. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
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Citizen_D
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Додано: Чет 24 лют, 2022 22:37
Citizen_D написав:Серьёзно или?
Секторальные санкции также накладывают на другие крупные банки России. В данном случае речь идет, как следует из заявления Белого дома, об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями». Под это попадают Газпромбанк. РСХБ, Альфа-банк, Московский кредитный банк, а также «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», «Ростелеком», «Русгидро», «Алроса», «Совкомфлот» и РЖД.
То на российскую Альфу
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Faceless
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Додано: Чет 24 лют, 2022 23:10
Таки да, украинская Альфа де юре уже не принадлежит россиянам, потому всякие-разные санкции её не касались ни до недавнего времени, ни сейчас. Многое, конечно, меняется, но пока так.
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Oberon
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 01:10
novichok написав:
Хамон за кредитные похоже все...
Ред,пока,работает за кредитные
Норм работает, если лимита хватает. Правда из остатка 2К срезал около 1К (по двум аккам). Оставшийся 1К успешно отоварился + КБ работает. Последняя оплата была около 20-00 - хамоном.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:13
Забрали все лимиты на всех картах. Ур..ды.
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Striker
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:17
Striker
Полетела ваша схема со сменой каждые несколько дней карты с разными РД - какой ужас...
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