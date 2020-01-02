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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:37
Напомните, по Хамелиону достаточно только 10% задолженности загасить к РД и спонсором не будешь?
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ВIВ
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:45
Vorlon написав:
Полетела ваша схема со сменой каждые несколько дней карты с разными РД - какой ужас...
Ты больной? Что ты мелишь, придурок?
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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