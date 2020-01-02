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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4.2 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:37

Напомните, по Хамелиону достаточно только 10% задолженности загасить к РД и спонсором не будешь?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 11:45

  Vorlon написав:Полетела ваша схема со сменой каждые несколько дней карты с разными РД - какой ужас...

Ты больной? Что ты мелишь, придурок?
Striker
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  #<1 ... 154155156157
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