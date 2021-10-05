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Можно ли закрыть пакет White так, чтоб не платить 25 грн? Ну т.е. в феврале я сделал 12 покупок и хочу закрыть карту, но чтоб с меня не взяли 25 грн в марте (типа карта закроется в марте и тогда же -25грн за обслуживание)
Sanyok77 написав:Можно ли закрыть пакет White так, чтоб не платить 25 грн? Ну т.е. в феврале я сделал 12 покупок и хочу закрыть карту, но чтоб с меня не взяли 25 грн в марте (типа карта закроется в марте и тогда же -25грн за обслуживание)
Можно, за март в этом случае 25 не возьмут.
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це застарілі дані на 11.02. Зараз у Сенсі на 2роки - 13%
а де ви дивитесь дані, я на сайті рився сьогодні - файл звідти
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