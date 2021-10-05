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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:16

В зв'язку з поточною ситуацією, маємо можливість відповідати на обмежену кількість звернень (як у соц. мережах, так і в підтримці).
Тому говоримо відкрито, що ваше питання, на жаль, може залишитися без відповіді.
Відповіді на більшість питань, які нам ставлять є в статті за посиланням: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 6197627282
Онлайн інформуємо про всі зміни тут: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... 3690058642
Нам зараз як ніколи потрібно ваше розуміння і просимо ознайомитись з інформацією самостійно.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11374
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 19:30

  sergia написав:депозиты подняли % , но как-то сейчас не до них


а що саме вам кинулось в очі, наче все по старому ж?

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
Повідомлень: 12684
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1096 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:55

Можно ли закрыть пакет White так, чтоб не платить 25 грн?
Ну т.е. в феврале я сделал 12 покупок и хочу закрыть карту, но чтоб с меня не взяли 25 грн в марте (типа карта закроется в марте и тогда же -25грн за обслуживание)
Sanyok77
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:13

  Sanyok77 написав:Можно ли закрыть пакет White так, чтоб не платить 25 грн?
Ну т.е. в феврале я сделал 12 покупок и хочу закрыть карту, но чтоб с меня не взяли 25 грн в марте (типа карта закроется в марте и тогда же -25грн за обслуживание)

Можно, за март в этом случае 25 не возьмут.
По 198 гривен вам и мне за активацию карты НЕО-банка
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ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:20

  greenozon написав:
  sergia написав:депозиты подняли % , но как-то сейчас не до них


а що саме вам кинулось в очі, наче все по старому ж?

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

це застарілі дані на 11.02. Зараз у Сенсі на 2роки - 13%
sergia
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Повідомлень: 331
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:22

  sergia написав:
  greenozon написав:
  sergia написав:депозиты подняли % , но как-то сейчас не до них


а що саме вам кинулось в очі, наче все по старому ж?

https://alfabank.ua/storage/files/depositrates.pdf

це застарілі дані на 11.02. Зараз у Сенсі на 2роки - 13%


а де ви дивитесь дані, я на сайті рився сьогодні - файл звідти
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Подякували: 1096 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:48

Может и тут пойдут путем ВА
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:01

sens
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хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:23

Re: Альфа-Банк

sens написав:Может и тут пойдут путем ВА
Не пойдут
Faceless
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Модератор
 
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