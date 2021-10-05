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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:30

  mephala написав:ОфПреду если он тут появляется
Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.
Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.
Позор вам.

Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:30

Re: Альфа-Банк

мне оставили 0 на cash, урезали на 90% лимит по обычной кредитке и оставили 500грн лимита на хамоне с минусом который сразу погасил
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:45

  WallNutPen написав:
  mephala написав:ОфПреду если он тут появляется
Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.
Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.
Позор вам.

Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу


вам может и в субботу а мне моня вернул лимит еще днем в пятницу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:50

Можно ли купить еду долларовой картой в магазинах?

Скажите пожалуйста общий вопрос, на долларовой карте у меня осталось 800$, которые я не могу сейчас снять в банке и которые не могу обменять на гривны через приложение. Могу ли как-то вообще пользоваться этими деньгами при острой необходимости, например в продуктовых магазинах осуществлять покупки ? Если да то по какому курсу будет расчет?
mailsashachudo
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:52

  mephala написав:
  WallNutPen написав:
  mephala написав:ОфПреду если он тут появляется
Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.
Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.
Позор вам.

Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу


вам может и в субботу а мне моня вернул лимит еще днем в пятницу.

И что? Если деньги нужны были в четверг - то пятница или суббота - нет никакой разницы. Да мне сообщение от мони пришло вчера около 19. Но тратить их уже просто некуда. Так что тут как с той ложкой, которая дорога к обеду. А ссыклом в той или иной мере проявили себя по сути все банки, что давали кредитки. По крайней мере те что есть у меня. Но это их деньги - поэтому они как бы имели право. Тем более если пишут что были случаи когда были дятлы тупо снимавшие нал с кредиток в счёт лимита
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:56

Є-підтримка

Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.
Клуб анонимных свинорылов
Pater
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:03

  Pater написав:Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.

Вчера вечером пришлось потрахаться минут 40, но таки получилось через портмоне
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:05

  Pater написав:Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.

Перевод/Платеж - Платежи - Помощь ВСУ (первая иконка) и далее появляется выбор карт. Выбираете, вводите ФИО и нажимаете оплатить. Все работает в СЕНСе
AlexTk
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:06

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Скажите пожалуйста общий вопрос, на долларовой карте у меня осталось 800$, которые я не могу сейчас снять в банке и которые не могу обменять на гривны через приложение. Могу ли как-то вообще пользоваться этими деньгами при острой необходимости, например в продуктовых магазинах осуществлять покупки ? Если да то по какому курсу будет расчет?
mailsashachudo
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:27

AlexTk Второй день "что-то пошло не так"


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Pater
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