Додано: Суб 26 лют, 2022 10:52

mephala написав: WallNutPen написав: mephala написав: ОфПреду если он тут появляется

Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.

Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.

Позор вам. ОфПреду если он тут появляетсяВаш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.Позор вам.

Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу



вам может и в субботу а мне моня вернул лимит еще днем в пятницу. вам может и в субботу а мне моня вернул лимит еще днем в пятницу.

И что? Если деньги нужны были в четверг - то пятница или суббота - нет никакой разницы. Да мне сообщение от мони пришло вчера около 19. Но тратить их уже просто некуда. Так что тут как с той ложкой, которая дорога к обеду. А ссыклом в той или иной мере проявили себя по сути все банки, что давали кредитки. По крайней мере те что есть у меня. Но это их деньги - поэтому они как бы имели право. Тем более если пишут что были случаи когда были дятлы тупо снимавшие нал с кредиток в счёт лимита