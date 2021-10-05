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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лют, 2022 10:30
mephala написав:
ОфПреду если он тут появляется
Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.
Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.
Позор вам.
Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу
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Додано: Суб 26 лют, 2022 10:30
мне оставили 0 на cash, урезали на 90% лимит по обычной кредитке и оставили 500грн лимита на хамоне с минусом который сразу погасил
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
- 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
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Додано: Суб 26 лют, 2022 10:45
WallNutPen написав: mephala написав:
ОфПреду если он тут появляется
Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.
Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.
Позор вам.
Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу
вам может и в субботу а мне моня вернул лимит еще днем в пятницу.
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mephala
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Додано: Суб 26 лют, 2022 10:50
Скажите пожалуйста общий вопрос, на долларовой карте у меня осталось 800$, которые я не могу сейчас снять в банке и которые не могу обменять на гривны через приложение. Могу ли как-то вообще пользоваться этими деньгами при острой необходимости, например в продуктовых магазинах осуществлять покупки ? Если да то по какому курсу будет расчет?
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Додано: Суб 26 лют, 2022 10:52
mephala написав: WallNutPen написав: mephala написав:
ОфПреду если он тут появляется
Ваш банк оказался ссыкло еще тот в отличие от вашего конкурента котобанды с которым вы любите соревноваться.
Те вернули лимиты на кредитку с ограничением использования только для расчета в торговой сети.
Позор вам.
Зачем обвинять и ссорится в это сложное время? Все относительно. Когда моня заблочил лимит полностью в то же время мне альфа когда резала лимиты, то оставила по 1,5-2,5 лимита на каждой кредитке. Чтобы купить продукты заправить авто - этого было достаточно. Поэтому мне гораздо важнее были 2500 грн. лимита альфы в четверг чем монины 10000 в субботу
вам может и в субботу а мне моня вернул лимит еще днем в пятницу.
И что? Если деньги нужны были в четверг - то пятница или суббота - нет никакой разницы. Да мне сообщение от мони пришло вчера около 19. Но тратить их уже просто некуда. Так что тут как с той ложкой, которая дорога к обеду. А ссыклом в той или иной мере проявили себя по сути все банки, что давали кредитки. По крайней мере те что есть у меня. Но это их деньги - поэтому они как бы имели право. Тем более если пишут что были случаи когда были дятлы тупо снимавшие нал с кредиток в счёт лимита
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Додано: Суб 26 лют, 2022 10:56
Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 11:03
Pater написав:
Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.
Вчера вечером пришлось потрахаться минут 40, но таки получилось через портмоне
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Додано: Суб 26 лют, 2022 11:05
Pater написав:
Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.
Перевод/Платеж - Платежи - Помощь ВСУ (первая иконка) и далее появляется выбор карт. Выбираете, вводите ФИО и нажимаете оплатить. Все работает в СЕНСе
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Додано: Суб 26 лют, 2022 11:06
Добрый день. Скажите пожалуйста общий вопрос, на долларовой карте у меня осталось 800$, которые я не могу сейчас снять в банке и которые не могу обменять на гривны через приложение. Могу ли как-то вообще пользоваться этими деньгами при острой необходимости, например в продуктовых магазинах осуществлять покупки ? Если да то по какому курсу будет расчет?
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Додано: Суб 26 лют, 2022 11:27
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Второй день "что-то пошло не так"
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