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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
48%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:32

Re: Альфа-Банк

В сенсе вчера сказало, что еподдержка не годится. Закинул через портмоне, там идёт как книги платеж
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:24

  AlexTk написав:
  Pater написав:Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.

Перевод/Платеж - Платежи - Помощь ВСУ (первая иконка) и далее появляется выбор карт. Выбираете, вводите ФИО и нажимаете оплатить. Все работает в СЕНСе

Только мне кажется странным наличие такой опции в банке с российским капиталом? А что если расчет на то, что после успешной "денацификации" клиентам, воспользовавшимся данной услугой, будут предъявлены обвинения в финансировании терроризма и все их средства конфискованы? Та нет, бред какой-то.
Julio
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  #<1 ... 157158159160
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