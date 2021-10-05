AlexTk написав: Pater написав:
Кто-то смог заплатить картой Є-підтримка Альфы на счет НБУ для ВСУ?
Я не могу это сделать и в Sense и в Портмоне.
Перевод/Платеж - Платежи - Помощь ВСУ (первая иконка) и далее появляется выбор карт. Выбираете, вводите ФИО и нажимаете оплатить. Все работает в СЕНСе
Только мне кажется странным наличие такой опции в банке с российским капиталом? А что если расчет на то, что после успешной "денацификации" клиентам, воспользовавшимся данной услугой, будут предъявлены обвинения в финансировании терроризма и все их средства конфискованы? Та нет, бред какой-то.