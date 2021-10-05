Додано: Суб 26 лют, 2022 14:40

обрезали кредлимит под ноль и это после 12ти с хвостиком лет сотрудничества(картой 1-2 раза в мес пользовалась)

короче - "редиски"

пс-моня 10 . зеленый не ограничивал ашка вроде то же

Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти